Manuela Bianchi incontra Louis durante l’udienza dell’incidente probatorio

Cosa c’era davvero tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva? I messaggi e le intercettazioni precedenti all’uccisione di Pierina Paganelli parlano di un grande amore mentre lui, di fronte agli inquirenti, ha sminuito il loro rapporto, spiegando che si trattava solamente di una grande passione, di una storia di sesso. Manuela Bianchi oggi era presente in aula per l’udienza dell’incidente probatorio, con la nomina di un perito, Sebastiano Battiato, uno dei massimi esperti del settore: sarà lui ad esaminare la “cam 3” per capire se nelle immagini della farmacia vicino Via del Ciclamino fosse proprio l’uomo, amante di Manuela, oppure un vicino di casa.

Manuela Bianchi si è presentata molto curata nel look, come rivela “Mattino Cinque”, così come anche Louis Dassilva, unico indagato per la morte di Pierina Paganelli. La presenza della donna ha fatto discutere: è stata una scelta assunta per vedere proprio Louis, che non incontrava dal 16 luglio scorso, quando l’uomo è finito in manette? “Semplicemente ho usufruito di un mio diritto” ha spiegato la donna. Davide Barzan, consulente di Manuela e il fratello Loris Bianchi, ha spiegato: “Lei è persona offesa quindi è suo diritto presenziare all’udienza e all’incidente probatorio“.

Incidente probatorio, la difesa: “Louis Dassilva dice che non è lui”

Il 26 novembre si svolgerà il sopralluogo dell’incidente probatorio: potrebbe partecipare anche Louis Dassilva. Il “confronto” tra l’uomo e il vicino di casa potrebbe dare le risposte tanto attese: chi era nelle immagini della cam3 della farmacia a pochi passi dal condominio dove Pierina Paganelli viveva, così come Manuela Bianchi, Louis e così via? Roberta Catania, consulente della difesa, spiega a “Mattino Cinque”: “L’incidente probatorio cristallizza una prova che in dipartimento non può essere discussa. C’è tutto l’interesse anche da parte della difesa di farlo passare. Louis continua a dire che non è lui”.