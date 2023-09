Manuela Carriero, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne/ Dopo l’addio all’ex Luciano Punzo, cerca…

Chi è Manuela Carriero, la nuova tronista di Uomini e Donne

Tre nuovi tronisti per la nuova stagione di Uomini e Donne. Accanto a Christian Forti e Brando c’è anche Manuela Carriero, nuova tronista che, dopo la fine della sua ultima relazione, è pronta a rimettersi in gioco per trovare nuovamente l’amore. Manuela non è un volto sconosciuto al pubblico. La Carriero, infatti, ha partecipato a Temptation Island nel 2021 con Stefano Serena che, all’epoca, era il suo fidanzato. Nel villaggio dell’amore, però, Manuela capisce di non poter portare avanti la relazione grazie alla presenza nel villaggio del single Luciano con cui nasce un feeling speciale che, nella vita vera,

La storia d’amore tra Manuela Carriero e Luciano Punzo è stata importante ed è finita nell’autunno del 2022. A distanza di quasi un anno dalla fine della sua relazione con Luciano, Manuela è pronta a salire sul trono per cercare l’amore.

Le parole di Manuela Carriero

Manuela Carriero ha 34 anni, è originaria di Brindisi e si definisce una ragazza timida, ma anche molto determinata. E’ la maggiore di quattro fratelli ed è dovuta crescere in fretta per aiutare la madre a crescere i fratelli dopo la scomparsa del padre. Non ha mai perso fiducia nell’amore e sogna il principe azzurro.

“Mia madre si ritrovò vedova a 35 anni con quattro figli. Dopo due mesi ci fecero uno sfratto e tornarono gli assistenti sociali per portarci in una casa famiglia” – ha detto Manuela nel video di presentazione a Uomini e Donne aggiungendo – “sono un amore per tutta la vita”.

