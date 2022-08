Manuela Carriero e Luciano Punzo in crisi, confronto in diretta su Instagram/ L’ex Stefano attacca: “Circo”

Manuela Carriero e Luciano Punzo in crisi, il confronto arriva in diretta su Instagram

È ormai noto ai fan di Temptation Island che si sono affezionati alla coppia Manuela Carriero e Luciano Punzo che i due stanno vivendo un momento di crisi. Ricordiamo che Manuela ha lasciato il suo fidanzato Stefano Sirena proprio per vivere il sentimento nato nel villaggio del reality di Canale 5 con Luciano; storia che è andata avanti per un po’ di mesi fino a quando, qualche settimana fa, è arrivata la conferma dell’allontanamento.

Anna Pettinelli, le liti con Rudy Zerbi ad Amici sono finte?/ "Ecco la verità..."

Ma quali sono le motivazioni di questa crisi? “Ci sono persone che non hanno rispetto per le relazioni… parlo sia verso di lui che verso di me. Il motivo è la gelosia. Dovuta a questioni lavorative.” ha spiegato Manuela durante una recente diretta Instagram, come riporta Isa e Chia; diretta che è poi proseguita con la Carriero che ha chiesto in diretta a Luciano se vuole tornare con lei oppure tra loro è davvero finita.

Pietro Delle Piane sposa Antonella Elia?/ Un'amica smentisce, è polemica!

Stefano Sirena, stoccata all’ex Manuela Carriero e a Luciano Punzo: “Circo”

“Hai avuto abbastanza tempo per capire. – ha esordito Manuela su Instagram rivolgendosi a Luciano, che stava assistendo alla diretta – Se vuoi tornare con me com’eravamo prima, torni anche adesso. Penso che non c’è più un caz*o da aspettare. Io te lo dico davanti a tutti. Conosci il mio carattere.” Luciano però ha preferito non prenderla sul serio, lasciandosi andare ad una riflessione sul tradimento che ha lasciato tutti sbigottiti: “Qui nessuno ha sbagliato. Nessuno ha tradito. E nessuno ha fatto cose gravi. Le corna sono come un diamante che tu regali, è per sempre. È una cosa preziosa, non tutti ce l’hanno…chi le ha è fortunato…” Interpellato sulla diretta in questione, anche Stefano Sirena ha detto la sua, lanciando una stoccata ad entrambi: “Non frequento i circhi”.

LEGGI ANCHE:

Filippo Bisciglia rompe il silenzio: "Chiusura Temptation Island? Mi fa male"/ "Eravamo una famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA