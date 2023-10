Manuela Carriero, lite con Carlo a Uomini e Donne/ “Urlando mi allontani, hai avuto una reazione esagerata”

Manuela Carriero e la lite in esterna con Carlo a Uomini e Donne

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Carlo ha accusato Manuela Carriero di averlo trascurato non parlando della loro esterna per concentrarsi su Michele. Dopo aver discusso in studio, la tronista e il corteggiatore si sono ritrovati in esterna che è stata trasmessa nel corso della puntata di Uomini e Donne del 4 ottobre. Carlo ribadisce di aver sofferto per l’atteggiamento di Manuela che, invece, ritiene che la reazione di Carlo sia stata esagerata. “non mi è piaciuto il modo in cui me l’hai detto. Mi sono sentita attaccata e per me hai esagerato. Urlando pensi di conquistarmi? No, mi allontani”, puntualizza a sua volta Manuela.

“Non hai fatto un passo verso di me. Non hai voluto chiarire e hai detto delle cose non carine. Poi per i miei modi ti chiedo scusa”, le parole del corteggiatore che non nasconde la delusione provata.

Manuela Carriero e il confronto con Michele

Non è andato meglio il confronto con Michele, l’altro corteggiatore a cui ha deciso di dedicarsi. Il corteggiatore elenca una serie di sfaccettature del carattere di Manuela che non gli piacciono non nasconde di trovarla, in alcuni contesti, anche “moscia”. Nonostante non abbia avuto un’impressione totalmente positiva di Manuela dal punto di vista caratteriale,

Nonostante le esterne fatte non siano andate nel migliore dei modi, Manuela conferma l’intenzione di continuare a conoscere sia Carlo che Michele così come quest’ultimo che, pur non apprezzando totalmente il carattere della tronista, decide di continuare il percorso di conoscenza.

