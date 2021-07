Manuela Carriero passato choc: papà morto, mamma in depressione/ “Rinunciato a tutto”

Manuela Carriero è stata una delle grandi protagoniste di Temptation Island 2021. La sua storia con Stefano Sirena è finita e lei oggi appare felice tra le braccia del tentatore Luciano Punzo. Spesso Stefano ha parlato di lei come di una donna dedita soltanto alla casa e poco alla vita sociale; Manuela, alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, ha però raccontato retroscena inediti e drammatici del suo passato, che si ricollegano alla sua vita di oggi. Manuela ha perso suo padre quando aveva solo 15 anni, poi sua madre si è ammalata di depressione. La donna non riusciva a badare da sola a Manuela e ai suoi fratelli; così hanno subito uno sfratto e sono finiti in una casa famiglia. Diventata maggiorenne, Manuela ha lasciato la struttura e ha iniziato la sua vita, lasciando gli studi per lavorare a tempo pieno.

Manuela Carriero: “Lavoravo sempre, niente domeniche libere o festività”

“Per tanti anni la mia sveglia è suonata alle cinque del mattino, per tanti anni ho passato Natale, Capodanno o Ferragosto al lavoro, non esistevano le domeniche libere. Per questo ho avuto una vita sociale poco attiva, tanto che non avevo nemmeno i social”, ha raccontato Manuela Carriero a Uomini e Donne Magazine, svelando poi i tanti sacrifici fatti per ottenere poi l’affidamento dei fratelli. Oggi Manuela è riuscita a trovare la sua serenità e, dopo Temptation Island, anche l’amore: “Luciano è una persona fantastica per il suo cuore grande, la simpatia, il sorriso che ha contagiato tutti. Ho percepito subito che avesse qualcosa in più. È un ragazzo buono, genuino, semplice, educato”, ha dichiarato.

