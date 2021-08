Manuela e Stefano, incontro alle nozze di Claudia e Ste/ Federica Cleo “Fastidio? No”

Oggi, 7 agosto, Claudia e Ste, una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation island, è convolata a nozze. Al matrimonio non sono mancate le altre coppie partecipanti, anche quelle che non stanno più insieme. Ed ecco quindi Valentina e Tommaso, Jessica e Alessandro e, soprattutto, Manuela e Stefano. Questi ultimi, dopo Temptation, hanno iniziato una relazione con il rispettivo tentatore/tentatrice, quindi Manuela ora è fidanzata con Luciano Punzo, Stefano con Federica Cleo. Nessuno dei due, però, appare con il nuovo compagno nella foto di gruppo che sta facendo il giro del web. Stefano e Manuela sono ben distanti l’uno dall’altra, eppure in tanti si sono fiondati sul profilo di Federica per chiederle se questa cosa le desse effettivamente fastidio.

Claudia e Ste si sono sposati dopo Temptation Island/ Il video del sì e gli invitati

Manuela e Stefano al matrimonio di Claudia e Ste, Federica Cleo infastidita?

Federica Cleo non si è tirata indietro di fronte alle domande del web e, su Instagram, ha risposto a chi le ha chiesto di Manuela e Stefano così: “Secondo me rivedere il proprio o la propria ex in giro aiuta a metabolizzare meglio la fine della relazione quindi non mi infastidisce e parlo per esperienza personale.”, ha chiarito. A chi, invece, le ha chiesto se abbia timore che Stefano possa tradire anche lei come fatto in passato con Manuela, l’ex tentatrice ha risposto: “Non conosci anche tu gente che abbia tradito in vita sua? Nessuno si comporta allo stesso modo in tutte le relazioni… In primis conosco chi con la persona giusta accanto non ha più commesso errori. Con questo non intendo che io sono quella giusta né tanto meno lo sia lui per me. Il tempo ci darà le risposte.” ha ammesso.



LEGGI ANCHE:

Valentina dopo Temptation Island: "Non sto più con Tommaso"/ "Sua madre ha pianto"Martina Sebastiani ha partorito: è nata Vittoria/ Prima figlia per l'ex Temptation

© RIPRODUZIONE RISERVATA