Manuela Ferrera “Antonio Zequila ci ha provato”/ “Ha inveito contro di me quando…”

All’indomani della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020, in parte incentrata proprio su Antonio Zequila, arriva lo scoop di Mattino5. Federica Panicucci tiene a bada i suoi opinionisti fino a che le rivelazioni che hanno incuriosito tutti sono arrivati da Manuela Ferrera che dice di essere la donna che Zequila ha nominato parlando di una vacanza e di Positano. In realtà alla fine non si capisce molto bene quello che la donna ha rivelato soprattutto perché ha ribadito il fatto di aver dato un due di picche all’attore e che lui, alla fine, è andato a Positano con un’altra e lei, a differenza della donna di cui Zequila ha parlato, non ha 25 anni. In particolare, Manuela Ferrera ha rivelato: “Antonio è un mio carissimo amico, abbiamo trascorso i giorni di Capodanno insieme, abbiamo fatto una serata insieme… Sono io quella donna ma non ho 25 anni, ne ho dieci di più”.

LE RIVELAZIONI DI MANUELA FERRERA SU ANTONIO ZEQUILA

Il racconto dell’opinionista di Federica Panicucci continua a Mattino5 per la gioia della conduttrice: “Siamo stati a Roma per una serata a Capodanno, il giorno dopo litigammo perché ha un carattere complicato e quindi a Positano ci ha portato un’altra”. Ma su insistenza della padrona di casa sulle origini della lite, la Ferrera ha rivelato: “Lui voleva approfondire la conoscenza ma io mi sono tirata indietro e lui mi ha accusato di aver rovinato il suo Capodanno. Lui si è risentito di questa cosa, lui ha passato la notte in bianco, io ho dormito in un’altra stanza ma poi mi rovinato il giorno di Capodanno e la colazione perché lui ha iniziato ad urlare inveendo contro di me quella mattina ma poi abbiamo fatto pace, successivamente. Io ho preso l’aereo e sono tornata a casa”. Chi è allora la donna su cui ha ripiegato Zequila alla fine?

