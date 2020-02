Adriana Volpe/ “Flirt con Antonio Zequila? Io lo capotto, lo faccio nero” (Grande Fratello Vip)

Adriana Volpe è sempre dalla parte di chi soffre al Grande Fratello Vip 4.. Così non è strano vederla interagire con Paola Di Benedetto subito dopo la diretta dello scorso venerdì, quando la concorrente ha avuto un duro confronto con Antonio Zequila. “Hai fatto una battuta che ci sta”, ha detto in sua difesa la conduttrice, “gli hai fatto capire che con Sara non ci potrebbe essere nulla”. Paola però è scoppiata a piangere subito dopo e Adriana l’ha abbracciata subito. “Ci sono delle donne che dicono di no al principe azzurro, figuriamoci. Tu non ti preoccupare e continua a portare avanti il rispetto che è quello che ti contraddistingue”, le ha suggerito. Il pianto della modella è continuato a lungo e quando ha fatto cenno di voler uscire in giardino, singhiozzante, la Volpe è intervenuta ancora per fermarla. Data la temperatura esterna e lo stato d’animo della ragazza, il cuore da mamma della presentatrice si è risvegliato e le ha sconsigliato di uscire per prendere freddo, finendo poi per stare male anche a livello fisico.

ADRIANA VOLPE DURO SCONTRO CON ZEQUILA

Adriana Volpe ha deciso di fare alcuni chiarimenti al Grande Fratello Vip 4. Andrea Denver infatti le ha riferito di aver saputo che fra l’attore e la conduttrice ci sarebbe stato un flirt in passato. Parole che sono giunte al modello direttamente dall’attore, durante una delle sue tante confidenze. “Te lo giuro su mia figlia”, ha detto la Volpe per negare la versione dei fatti di Zequila. Poi vedendo Patrick Pugliese passare nelle vicinanze, Adriana ha deciso di metterlo subito al corrente di quanto appreso. “Mi ha detto una cosa incredibile”, gli ha riferito, “ieri quando gli ha urlato [Antonio Zequila, ndr] ma pensa te… chi cacchio l’ha mai ca**to… chi cacchio l’ha mai frequentato. Visto una sera e basta! Ma io lo cappotto a questo qua, ma lo faccio nero. Sei proprio un co***one. Inca**ta? Sono furibonda. Finchè si gioca, si gioca e uno sta al gioco”. Ci dobbiamo preparare quindi ad un confronto fra Adriana e Antonio, che forse avverrà nella puntata di questa sera. La rivelazione infatti è emersa nella giornata di domenica e fino ad ora la presentatrice ha deciso di non mettere al muro l’attore riguardo la loro presunta relazione del passato. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe. Poche ore prima, sempre parlando con Denver, la Volpe invece ha detto la sua riguardo a Clizia Incorvaia, che vede come una sorta di stratega. Ai suoi occhi infatti la biondina sarebbe “sempre stata dell’altro gruppo”, ovvero quello di Antonella Elia. Un dettaglio che non le è sfuggito e che in qualche modo l’ha messa in guardia riguardo a quello che avrebbe potuto fare solo per motivi di gioco.





