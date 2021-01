Manuela Ferrera: “Higuain? È finita perché preferiva le zozze”/ “Stavamo insieme…”

Manuela Ferrera è tornata a parlare di Gonzalo Higuain. I due, qualche tempo fa, hanno avuto un flirt e di recente, ospite di Tiki Taka, l’ex meteorina, oggi modella e showgirl, ha raccontato nuovi dettagli piccanti di questa frequentazione. In studio ha infatti dichiarato: “Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese.” Poi la modella ha spiegato la particolare motivazione per la quale questa frequentazione è durata così poco: “È finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. – ha precisato, per poi aggiungere – Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo”. La Ferrera avrebbe però avuto dei flirt anche con altri volti noti del mondo del calcio, uno tra questi è Cristiano Ronaldo.

Manuela Ferrera, da Cristiano Ronaldo a Quaresma: flirt e amori

A Tiki Taka Manuela Ferrera ha dunque chiarito la presunta liaison con CR7: “La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, – ha precisato – mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. Solo complimenti, nulla di più. L’ho apprezzato molto”. Se con Ronaldo, dunque, non si è andati oltre qualche messaggio sui social, nel passato sentimentale di Manuela c’è stata però una storia d’amore con il calciatore portoghese Ricardo Quaresma. Nello show di Italia 1 ha infatti raccontato che: “È durata otto mesi, amava la mia pasta ai broccoletti”.

