Manuela Ferrera: “Paolo Brosio ha provato a baciarmi”/ “La fidanzata? Vuole apparire”

Manuela Ferrera e Paolo Brosio, lo scoop è servito. La bellissima modella e opinionista di Tiki Taka ha svelato un dietro le quinte che lascia a bocca aperta. Intervenuta in diretta su RTL 102.5 News, la Ferrera ha raccontato a Francesco Fredella di alcune avances fatte da Paolo Brosio fuori dallo studio del talk show sportivo di Italia 1. “Ha cercato di baciarmi, probabilmente un bacio affettuoso… – ha esordito, raccontando poi che – Lui mi ha aspettato un’ora per potermi accompagnare all’uscita. Mi ha chiesto il numero, è stato molto carino ed è proprio una brava persona.” Il primo approccio sarebbe arrivato in studio: “Mi ha notata subito a Tiki Taka. A fine trasmissione mi ha bloccata e mi ha chiesto di fare un video con lui su Instagram e poi mi ha chiesto il numero…” ha precisato ancora la Ferrera.

Manuela Ferrera stuzzica la fidanzata di Paolo Brosio: “Non è credibile, vuole solo apparire!”

Francesco Fredella ha ricordato agli ascoltatori, oltre che a Manuela Ferrera, che effettivamente Paolo Brosio è già fidanzato con la giovanissima Maria Laura De Vitis. “Lui è fidanzato e anche io, ma non sono sposata. Fino a quando non c’è questo passo… – ha stuzzicato la modella, per poi aggiungere – Io ho bisogno di un po’ di redenzione, ha fatto un po’ troppi peccati! Lui è una persona dolce e sotto sotto lo sono anche io.” Poi ha lanciato una stoccata alla De Vitiis: “La fidanzata di Brosio? Non c’è assolutamente nulla se non smania di apparire perché non è credibile! Se fossi sua mamma le direi di andare a studiare e non prendere in giro un uomo di oltre 60 anni.”



