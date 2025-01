Manuela Festa, chi è la compagna di Antonio Zequila: nuovo amore nella vita dell’attore

C’è anche Antonio Zequila tra gli ospiti di Caterina Balivo oggi pomeriggio, nel nuovo appuntamento con La volta buona in onda su Rai 1. L’occasione sarà sicuramente quella di ripercorrere la sua carriera ma anche la sua vita privata, piuttosto movimentata e caratterizzata da numerosi flirt e storie d’amore, da Ivana Trump a Lory Del Santo sino a Simona Tagli. E proprio con quest’ultima, anch’essa ospite nel programma oggi, coglierà l’occasione per ripercorrere la loro giovanile storia d’amore, durata circa 6/7 anni ma poi naufragata.

Ma com’è ad oggi la vita sentimentale del celebre attore? Ebbene, Antonio Zequila ormai da diversi mesi ha trovato l’amore al fianco della sua nuova compagna Manuela Festa, modella e influencer di professione.

Antonio Zequila: “Ho conosciuto Manuela Festa a Sanremo“

Antonio Zequila, in un’intervista rilasciata al settimanale Vero diversi mesi fa, ha così presentato in forma pubblica la sua nuova compagna Manuela Festa: “Ho conosciuto Manuela a Sanremo e fin da subito c’è stata un’intesa molto bella tra noi“. Al suo fianco l’attore sembra letteralmente rinato: “Vivo in adorazione di questa donna, mi ha ridato entusiasmo e mi ha fatto tornare il sorriso“.

Soffermandosi sulle caratteristiche della nuova compagna, l’ex gieffino ha rivelato: “Manuela è bellissima, ma lo è ancor di più interiormente: adoro la sua essenza. Manuela ha 30 anni ma ne dimostra venti, è la mia bimba. È molto dolce e sono felicissimo di vivere questo amore”. Una relazione che sembra dunque ormai ben avviata, con l’attore che si dice invincibile al fianco della sua amata: “Questo amore è energia pura che quando arriva ti dà una scarica di euforia e ti rende più propenso verso la vita. Mi sento proprio invincibile”.