Manuela Lamanna, moglie Toni Servillo/ Due figli e alcuni film insieme…

Toni Servillo è uno degli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di oggi di Che tempo che fa. Possibile dunque che si parli anche della sua vita privata e nello specifico della moglie Manuela Lamanna. I due sono uniti in matrimonio da più di 30 anni, precisamente dal 1990. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore di uno degli attori italiani più apprezzati a livello internazionale?

Manuela Lamanna è un’attrice a sua volta, ha recitato anche insieme al marito svolgendo perlopiù piccole parti; citiamo a titolo di esempio un paio di pellicole alle quali ha preso parte come “Le conseguenze dell’amore” per la regia di Paolo Sorrentino e “5 è il numero perfetto” per la regia di Igort. Non c’è solo la passione per la recitazione ad unirli, ma anche un profilo basso quando si tratta di difendere la propria privacy dai riflettori spesso invadenti della stampa.

Manuela Lamanna, moglie Toni Servillo

L’unione fra Toni Servillo e Manuela Lamanna è solidissima. Non bastassero i 31 anni insieme a certificarlo, si potrebbe guardare anche all’eredità maggiore del loro amore: i due figli Eduardo e Tommaso, nati rispettivamente nel 1996 e nel 2003. Le apparizioni di Manuela Lamanna in pubblico non sono moltissime, ma spesso e volentieri la donna accompagna il marito sui red carpet dei festival cinematografici più importanti al mondo.

In queste occasioni esibisce una bellezza che non sfiorisce e un’eleganza naturale che le fanno meritare sempre grandi apprezzamenti dagli esperti di outfit e portamento. Cosa accadrà questa sera a Che tempo che fa? Toni Servillo farà uno strappo alla regola concedendosi qualche battuta in più sulla sua vita privata e sull’importanza della moglie nella sua vita e nella sua carriera? Staremo a vedere…

