Manuela P. Uomini e Donne/ “Ho dato il pacco ad Alessio perché prende in giro le persone…”

Manuela P. tra Daniele e Alessio

Manuela P. si accomoda al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 15 gennaio per un confronto con Alessio e Daniele. Maria De Filippi spiega che Alessio, nella scorsa puntata, dopo aver rifiutato la conoscenza con Mariangela, la ragazza della segnalazione su Mario Cusitore, ha deciso di conoscere meglio Costanza a cui, tuttavia, ha spiegato di essere anche interessato ad altre ragazze tra le quale c’è Manuela che si aspettava una presa di posizione da parte di Alessio. “Manuela si aspettava che Alessio dicesse a Costanza di aver programmato un’uscita con lei. Inoltre, Alessio parla di ragazze al plurale. Allora lei cosa fa? Questa non l’avevo mai sentita nella mia vita, giuro“, dice la conduttrice.

“Manuela allora dà appuntamento ad Alessio ma esce con Daniele. Ad Alessio, inoltre, manda via whatsapp la localizzazione del posto in cui si trova che è molto lontana e gli dice ti aspetto lì. Alessio ci va e lei non si presenta. Lui la chiama e lei non risponde. Che pacco”, conclude Maria.

La reazione di Alessio al gesto di Manuela

Dopo aver ascoltato le parole di Maria De Filippi, Manuela dice: “Gli ho dato il pacco perché se lo merita così impari perché tutte le volte mi asfalti. Tu prendi in giro le persone”. “Volevi avere il tuo show? Prenditelo, non mi interessa. Io ho cominciato a sentire Manuela in un periodo difficile dimostrandole sempre un interesse nei suoi confronti. Sono stato corretto con lei perc hé sono andato a Terni e le ho detto che non avrei potuto cominciare un rapporto importante fino a quando non avrei chiuso il cerchio con Claudia. Siamo rimasti che saremmo usciti ieri sera da diversi giorni. Quando è scesa Costanza ho specificato che mi piacevano altre ragazze ma non pesavo di dover spiegare che sarei dovuto uscire con lei”, dice il cavaliere.

“Qualche giorno fa, Manuela mi ha contestato che non era giusto che la visibilità sia mia, di claudia, di Cristina e quindi si sente risentita di dover stare lì, al suo posto e non farsi vedere. Lei ha creato questa situazione solo per stare al centro dello studio e farsi vedere”, è la versione di Alessio.











