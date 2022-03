Manuela Raffaetà e Martina Melandri, ex moglie e figlia Marco/ “Abbiamo rotto per…”

Marco Melandri è sempre stato spericolato in pista, tanto quanto “tradizionalista” nella sua vita privata. Sin dal 2005, infatti, era legato a Manuela Raffaetà, conosciuta al Motorshow di Bologna dove lei era una delle ombrelline. La comune passione per i motori aveva fatto così da collante al loro rapporto, coronato nel 2014 dalla nascita della loro unica figlia, Martina.

DELIA DURAN E ALEX BELLI "CI SPOSIAMO"/ "Lui mi ha salvata, quando non avevo nulla"

Poco prima di partire per l’Honduras l’ex motociclista ha però deciso di fare chiarezza sul suo status sentimentale e ha messo in evidenza una situazione diversa da quella che molti pensavano. I due, infatti, si erano separati a causa di un tradimento di lui, ma avevano continuato ad avere rapporti sereni per il bene della loro bambina. Ora, invece la situazione sarebbe cambiata nuovamente.

Marco Nerozzi, ex marito Delia Duran/ Lei: "Era violento. Quando l'ho lasciato..."

Marco Melandri e il rapporto con Manuela Raffaetà e la figlia Martina: la sua verità

È stato proprio Marco a voler uscire allo scoperto e a chiarire la situazione tramite il suo profilo social, in modo tale da evitare di generare fraintendimenti: “Con Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre. Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente”.

Alessia Costantino, la fidanzata di Davide Silvestri / La "lacuna" colmata al Gf Vip

Il benessere della bambina era ed è la sua priorità ed è proprio questo che lo ha portato a fare una scelta importante: “Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria – ha continuato Melandri -. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia. Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili. Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’ uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia“.

Non sono mancate parole anche nei confronti della ragazza con cui ha avuto il flirt: “AM è una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava. Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita. Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA