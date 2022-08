Manuela Raffaetà, ex moglie Melandri sconvolta dalla rottura “Chiesto aiuto a uno psichiatra”/ “Ho sofferto”

Manuela Raffaetà, l’ex moglie di Marco Melandri sulla rottura: “Ho sofferto tanto”

La storia d’amore tra Manuela Raffaetà e Marco Melandri è giunta definitivamente al termine. La notizia è arrivata qualche tempo fa ma viene oggi confermata e condita di numerosi dettagli dalla modella in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. L’ex moglie di Melandri racconta che Marco l’avrebbe lasciata improvvisamente e subito dopo la fine dell’Isola dei Famosi, lasciandola spiazzata e sofferente. “Pochi giorni dopo essere tornato a casa dall’Honduras, se n’è andato all’improvviso. Non me lo aspettavo. Ho sofferto troppo”, ha ammesso nel corso dell’intervista.

Manuela Raffaetà, l'ex moglie di Marco Melandri bacia un altro uomo, chi è?/ Spuntano le foto...

Non è stata però l’unica a patire questo addio. L’ex moglie di Meladri ha infatti rivelato: “Nostra figlia, che ha assistito all’uscita di scena di suo padre, ha sofferto più di me, ci è crollato il mondo addosso”.

Manuela Raffaetà non chiude la porta a Marco Melandri ma…

Il dolore per questa rottura improvvisa è stato tale per Manuela Raffaetà da richiedere l’aiuto di uno specialista: “Ho scelto di lottare ma da sola non ce l’avrei mai fatta. – ha ammesso – La mia autostima era a zero e ho chiesto l’aiuto di un bravissimo psichiatra. […] Ho capito che ero ancora innamorata di Marco, che mi mancava. Che del nostro rapporto mi piaceva tutto”.

Marco Melandri e Manuela Raffaetà si sono lasciati/ “Dopo Isola ha visto un’altra”

Al momento non ci sono speranze di riavvicinamento per Manuela e Marco che si vedono oggi solo per stare con la figlia: “Marco rimarrà comunque una parte della mia vita – ha spiegato la modella – sarà sempre il padre di nostra figlia e poi che cosa succederà in futuro né io né lui possiamo saperlo“, ha concluso la donna, lasciando dunque uno speranzoso spiraglio aperto per il futuro.

LEGGI ANCHE:

Marco Melandri/ Esperienza all’Isola dei Famosi 2022 già archiviata? Le moto il suo solo pensiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA