Marco Melandri è tra i concorrenti della nuova edizione de La Talpa, il programma condotto da Diletta Leotta su Canale 5. L’ex campione della MotoGP ha deciso di partecipare nuovamente ad un reality show dopo l’esperienza de L’Isola dei Famosi. Questa volta ha accettato la sfida de La Talpa che vede i concorrenti chiamati a collaborare tra di loro per portare a termine una serie di sfide fisiche e mentali determinanti per accumulare un premio economico per il vincitore finale. Attenzione però tra loro è nascosto “la Talpa”, un agente doppiogiochista ingaggiato dagli stessi produttori per sabotare il gruppo.

Durante la prima puntata l’ex campione della MotoGP è stato molto criticato dal gruppo, visto che ha deciso di utilizzare una parte del montepremi finale per acquistarsi l’immunità e restare così in gara. Una scelta che è stata criticata in primis dalla campionessa Elisa Di Francisca: “questo è scemo”.

Marco Melandri non convince il gruppo a La Talpa

Marco Melandri al centro di una polemica a La Talpa. Durante l’asta per l’immunità Prima del test finale, l’ex campione di MotoGp ha deciso di giocarsi tutto il montepremi di 14.500 euro pur di guadagnarsi l’immunità dall’eliminazione a discapito però di tutto il gruppo. Lucilla Agosti perde le staffe: “Ma sei serio? Per non fare il test? Ma sei impazzito. Tutti i nostri soldi”. Non solo, la conduttrice aggiunge: “dategli una moto, per favore. Tutto il montepremi ti sei fumato”.

La replica di Marco Melandri è ancora più spiazzante: “Io penso per me”, mentre a sostenerlo a sorpresa c’è Gilles Rocca che commenta: “ha fatto bene a toglierli tutti quanti, perché 1000 euro o 14.500, sono comunque di tutti”. Un inizio non proprio esaltante per l’ex pilota di Ravenna che ricordiamo ha vinto il titolo di campione del mondo per la Classe 250 nel 2002. Riuscirà a riconquistare la fiducia dei suoi compagni d’avventura oppure è a rischio eliminazione?

