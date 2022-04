Manuela Raffaetà, fidanzata Marco Melandri/ Nostalgia all’Isola: “Manca casa e…”

Nemmeno un cachet “stellare” riesce ad arginare la nostalgia di casa di Marco Meldandri all’Isola dei Famosi 2022. Il motociclista, a quanto pare, comincia a sentire la mancanza della sua fidanzata Manuela Raffaetà. Da quando si sono riuniti, Marco e Manuela hanno trovato un equilibrio quasi perfetto e ora che sono lontani non vedono l’ora di riappropriarsi del proprio tempo. Eppure, non molto tempo fa, la loro storia d’amore era finita al centro di una profonda crisi, con Melandri che aveva deciso di prendere una strada diversa salvo poi tornare sui suoi passi e darsi una seconda possibilità con la compagna Manuela.

Marco Melandri lascia l'Isola dei Famosi? Per ora resta ma.../ "Sto perdendo tempo", la compagna interviene..

Manuela Raffaetà, fidanzata di Marco Melandri: un amore iniziato grazie ai motori

“Non sento di appartenere a questo mondo – ha detto nei giorni scorsi Marco Melandri all’Isola dei Famosi – per me è troppo difficile. Non riesco a viverlo e mi manca casa, ci ho pensato tanto e vorrei uscire dal gioco”. Nostalgia di Manuela Raffaetà? Non è dato sapersi, ma quando aveva parlato di lei in un collegamento con Ilary Blasi si era mostrato molto emozionato. Ricordiamo che i due si erano conosciuti nel 2005 al Motorshow di Bologna dove Manuela lavorava come ombrellina. Da lì la nascita di una grande storia d’amore, fino all’arrivo in famiglia della piccola Martina nel 2014.

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2022, quanto guadagnano i concorrenti?/ Cachet: Melandri, CicciolinaMarco Melandri "Voglio abbandonare l'Isola dei Famosi"/ La compagna Manuela "Resta!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA