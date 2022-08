Manuela Suma e Matilda moglie e figlia Savino/ Lui: “stiamo insieme da 17 anni”

Nicola Savino e la moglie Manuela Suma: il primo incontro e il matrimonio

Manuela Suma e Matilda sono moglie e figlia di Nicola Savino. Un grande amore quello nato tra il conduttore radio-televisivo e la stylist che si sono conosciuti proprio a Radio Deejay in occasione di un allestimento per realizzare un calendario per la celebre radio. La coppia qualche anno dopo si è sposata con una cerimonia celebrata il 29 maggio del 2009 e dalla loro unione è nata la figlia Matilda. Intervistato da Vanity Fair, Savino ha parlato così della moglie e della sua famiglia: “io e mia moglie ci alterniamo i ruoli del poliziotto buono e di quello cattivo. Devo essere rigido perché è giusto che un bambino cresca con delle regole. Uscire con tua figlia e farle un regalo ti eleva al ruolo di eroe, ma non si può farlo sempre”. In occasione dell’ultimo compleanno della figlia, il conduttore di Radio Deejay le ha dedicato un post su Instagram: “Auguri Matilda, che la vita ti porti sempre e solo in “one direction”: verso la felicità”.

Della figlia Matilda si conosce poco, visto che si mostra davvero in rarissime occasioni sui social. Quello che possiamo dirvi è che è una grande amante di musica proprio come il papà!

Nicola Savino e la moglie Emanuela Suma: la gelosia per la figlia Matilda

Nicola Savino ed Emanuela Suma sono felicemente sposati da 3 anni. Dal loro amore è nata Matilda, una figlia tanto amata e voluta. Proprio la moglie dalle pagine di Vanity Fair ha rivelato come è Nicola Savino papà: “è un papà molto affettuoso, molto presente che, però, sta vivendo un po’ male questo passaggio”.

Dal canto suo però l’ex volto noto de Le Iene ha confessato: “perdo la pazienza ogni tanto, e ho quasi sempre torto perché bisognerebbe essere fermi, decisi, ma mantenere la calma”. Infine parlando della figlia Matilda non ha nascosto di essere geloso: “mi sono ritrovato all’improvviso un’altra donna in casa, e ancora non ho visto niente. È sempre una bimba, ma vedi che è già un’altra cosa. Guarda Grey’s Anatomy, è pazza di Patrick Dempsey”.

