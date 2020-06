Manuela Villa piange per la mamma in diretta tv/ “Mi ha sempre incoraggiato in tutto”

Nel corso della puntata odierna de “La Vita in Diretta” è intervenuta in qualità di ospite Manuela Villa. La cantante, che si è intrattenuta per un quarto d’ora nel salotto televisivo di Lorella Cuccarini, ha parlato del suo esame di maturità, sostenuto in data odierna e brillantemente superato, secondo quanto riferito dal presidente della commissione incaricata di giudicarla e di assegnarle il voto finale nelle prossime ore. Dopo avere raccontato la sua esperienza da studentessa e non aver escluso a priori un’eventuale carriera universitaria, Manuela Villa ha poi rivisto le immagini del suo trionfo al reality show di Rai 2 “L’Isola dei Famosi”. In particolare, dagli archivi Rai sono state ripescati i filmati di un collegamento dall’Honduras dell’artista con sua mamma, presente in studio da Simona Ventura e oggi, purtroppo, scomparsa. Rivedere la madre in quei video d’epoca e risentire la sua voce ha comprensibilmente suscitato la commozione della cantante: occhi gonfi di lacrime e inequivocabilmente arrossati, a cui aggiungere la voce rotta da un pianto silenzioso e carico di dolore. Dopo un attimo di silenzio, Manuela Villa ha ricordato la mamma: “Spero sia orgogliosa di me per il mio traguardo di oggi. Si sarà sicuramente fatta un sacco di risate. Se fosse stata viva, mi avrebbe preso in giro per questa mia decisione, intendo nel senso buono dell’espressione, ovviamente. Lei mi ha sempre incoraggiato in tutto”.

