Mapi Danna, chi è la moglie di Claudio Cecchetto/ L’amore e i figli Jody e Leonardo

Claudio Cecchetto, chi sono la moglie e i figli

Oltre trent’anni di matrimonio e lo stesso, travolgente amore di sempre. Claudio Cecchetto (oggi pomeriggio ospite a Oggi è un altro giorno) e sua moglie, Maria Paola Danna (detta “Mapi”), vivono una storia d’amore lontana dai riflettori e, salvo qualche rara apparizione di coppia o intervista rilasciata, hanno sempre conservato il proprio sentimento nella privacy più assoluta. La coppia si è sposata nel 1992 e dalla loro unione sono nati due figli: Jody Daniele nel 1994 e Leonardo nel 2000.

Maria Paola Danna, moglie Cecchetto/ I figli Jody e Leonardo: "Mai la pappa pronta"

Se quest’ultimo non è così noto, diversa è la situazione per il primogenito del noto produttore discografico. Jody Daniele Cecchetto ha infatti ereditato la passione per la musica e per lo spettacolo proprio dal papà, seguendo le sue orme. Non è solo un giovane attore e speaker radiofonico, ma di recente si è messo in mostra alla conduzione del PrimaFestival in occasione del Festival di Sanremo 2023, al fianco di Andrea Delogu e degli Autogol. Una bella vetrina televisiva che gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico e andare oltre la nomea di ‘figlio di’.

Claudio Cecchetto: "Non penso più a Max Pezzali"/ "Grande artista, ma come persona…"

Claudio Cecchetto e la moglie “Mapi”: “Lo vidi in tv e dissi: ‘Lo sposerò’“

L’amore tra Claudio Cecchetto e la sua ‘Mapi’ è stato raccontato in un’intervista di coppia rilasciata al Corriere della Sera. Fu lei a notare subito il produttore discografico, sino a conquistarlo grazie alla sua enorme forza di volontà: “Io seguivo Claudio da quando avevo dodici anni. Lo vidi in tv e dissi a mia madre: lo sposerò“.

Il fatidico incontro, poi, arrivò in televisione: “Poi, a 19 anni, lavoravo in una produzione di Canale 5 con Raffaella Carrà. Quando seppi che sarebbe venuto ad accompagnare Sabrina Salerno, mi dissi: questo è il mio momento. E mi sono fatta notare”. Da quel momento la coppia non si è mai più lasciata e ha costruito una bellissima famiglia: “Il punto più alto, la nascita dei due figli: lì ti rendi conto di quanto l’amore sia qualcosa di concreto. Poi, in 34 anni, i momenti difficili ci sono, ma sono sempre stati passeggeri. Non possiamo pretendere che l’amore sia sempre uguale: cambia, e nei passaggi è difficile riuscire a rimanere in dialogo“.

Claudio Cecchetto/ "A Jovanotti diedi un ultimatum, mentre Fiorello..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA