Mara Carfagna incinta: foto col pancione a Capri/ La compagna di Alessandro Ruben…

Mara Carfagna è incinta del primo figlio. La vicepresidente della Camera che aspetta una bambina che nascerà ad ottobre dal compagno Alessandro Ruben, dopo gli ultimi impegni in Parlamento, si è concessa un momento di relax nella splendida cornice di Capri dove è stata pizzicata dai fotografi del settimanale Chi. Nelle immagini, pubblicate sul nuovo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini in edicola da mercoledì 1° luglio, la 44enne sfoggia un look sofisticata ed elegante anche al mare. Con un pancino appena accennato, Mara Carfagna indossa un costume intero, nero, che esalta la sua bellezza naturale, esaltata dalla sua prima gravidanza. Con gli occhiali da sole e i capelli bagnati dall’acqua dello splendido mare di Capri, la Carfagna si gode la sua estate in dolce attesa.

MARA CARFAGNA INCINA A CAPRI: ESTATE IN DOLCE ATTESA PER LA COMPAGNA DI ALESSANDRO RUBEN

Sarà un’estate dolcissima quella che Mara Carfagna ha cominciato ad assaporare la sua nuova vita da mamma. Con una carriera politica ben avviata, la Carfagna che ha anche un passato in televisione, è pronta a tuffarsi nell’avventura più bella della sua vita. In attesa di poter conoscere la sua bambina, frutto del suo amore con Alessandro Ruben, la Carfagna si gode anche il momento magico della gravidanza che le dona bellezza e sensualità. Nonostante i numerosi impegni politici, dunque, la Carfagna riesce a concedersi anche qualche giorno di relax, necessario per ricaricare le pile e affrontare sia i suoi impegni istituzionali che privati.

MARA CARFAGNA CON IL PANCIONE A CAPRI: LE FOTO DI CHI! – DOPO LO SCONTRO CON SGARBI… https://t.co/PHe4oFCPSo pic.twitter.com/JIov7OHwQR — Dagospia (@_DAGOSPIA_) June 30, 2020





