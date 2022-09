Mara Maionchi a Massimo Bernardini “Spogliati anche tu!”/ “Così incoraggi gli altri…”

Oggi Mara Maionchi va in onda con “Nudi per la vita“, un nuovo show che parla di prevenzione con il sorriso. Ne ha parlato in collegamento con La Vita in Diretta, rendendosi protagonista di un simpatico siparietto con il giornalista Massimo Bernardini. “Questa sera iniziamo a vedere gli uomini che si riuniscono per preparare un balletto. La verità è che non ci si spoglia per farsi vedere belli, ma per dare coraggio alle persone perché è molto importante fare delle visite di prevenzione, fondamentali per la nostra vita“.

Quindi, si è rivolta al conduttore di TvTalk: “Poi se uno è come Bernardini dimostra ancora più coraggio, voglio dire…“, ha scherzato Mara Maionchi. Quindi, lo ha incalzato: “Farebbe una grande opera di incoraggiamento“. La conduttrice è scoppiata a ridere insieme agli altri ospiti di Alberto Matano presenti in studio. “Mara, però, anche tu… Non ti spogliare, mettiamoci d’accordo“.

“Io? Volentieri! Facendo una visita non voluta ma di routine ho scoperto un cancro al seno. Tutto questo per fortuna… Se non avessi fatto quella visita, avrebbe potuto procurarmi danni gravi“, ha rimarcato Mara Maionchi, tirando in ballo la sua esperienza personale per sensibilizzare le persone alla prevenzione. “Il discorso è questo: avere il coraggio di fare visite, direi soprattutto per gli uomini indisponenti“, ha aggiunto Mara Maionchi facendosi seria. L’appuntamento è per questa sera alle ore 21:20 su Rai 2. “Spero vi facciate anche qualche risata“, ha concluso prima di ricevere il “bentornato” da parte proprio di Massimo Bernardini e Simona Izzo.

