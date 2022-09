Alberto Matano, I Fatti Vostri/ “Il matrimonio? ‘Colpa’ di Mara Venier”

Il matrimonio di Alberto Matano: “Colpa di Mara Venier, ma giornata molto importante”

Nella puntata di oggi de I Fatti Vostri una parte importante del programma è stata l’intervista ad Alberto Matano, famoso ed apprezzato conduttore televisivo italiano che nell’ultimo periodo ha preso la direzione de La Vita in Diretta. Ultimamente, però, si parla parecchio di Alberto Matano perché ad inizio estate è convolato a nozze con Riccardo Mannino, suo storico compagno che per diverso tempo ha preferito tenere nascosto per via delle eventuali malelingue e dicerie che avrebbe potuto generare.

MARA VENIER, BACIO AL MARITO NICOLA CARRARO A DOMENICA IN/ "Il primo che baciai fu…"

Del matrimonio, ora, Alberto Matano dice che “non l’ho ancora realizzato, ho questo anello al dito, molto importante, ma in realtà” è ancora tutto confuso. In senso buono, ovviamente, perché poco dopo sottolinea come comunque “è stato un momento molto importante”. Le nozze sono state officiate da Mara Venier, con delega ufficiale del sindaco, che è anche l’artefice della loro decisione di unirsi civilmente. A I Fatti Vostri, infatti, Alberto Matano racconta di quando “ad una cena ci ha chiesto cosa stessimo aspettando”, e seppur Alberto non avesse “mai pensato di sposarmi” e prese le parole della Venier “come uno scherzo”, in poco tempo “c’era questa data” pronta.

RICCARDO MANNINO, MARITO ALBERTO MATANO/ "Viaggio di nozze? Mi mette ansia..."

Alberto Matano: “TG bellissima esperienza, ma non tornerei indietro”

Durante il suo intervento a I Fatti Vostri Alberto Matano ha, insomma, raccontato del suo recente matrimonio con Riccardo Mannino. Dopo i primi momenti di incertezza, “è stata una corsa contro il tempo per i permessi”, al punto che “non me ne sono neanche reso conto”. Ora, invece, a pochi mesi dal matrimonio, ha potuto anche testare la reazione del pubblico, che secondo Matano “è stata incredibile” e racconta di come ora “la frase che mi dicono tutti è ‘Auguri, complimenti’, e per me è il regalo più importante”, soprattutto per via della paura provata da Matano prima di fare coming out in tv.

ALBERTO MATANO "NON RINGRAZIERÒ ABBASTANZA MARA VENIER"/ "Weekend con mio marito..."

Dopo le confessioni sul suo matrimonio, Alberto Matano è stato incalzato sul suo passato da conduttore del telegiornale, periodo che lui ricorda con grande affetto. “È stato un periodo bellissimo e ho lo zaino pieno di esperienza, amici e ricordo”, al punto che ancora oggi “tutti i giorni mi sento con il telegiornale”. Ma interrogato sul fatto che voglia tornare a condurlo, nonostante la bellissima esperienza, “quello che faccio ora (ndr: condurre La Vita in Diretta) mi piace molto di più, perché mi rappresenta e rappresenta quello che sono”. Sulla Vita in Diretta, infine, ne parla come di un salto nel vuoto, “una sfida“, ma che poi si è rivelata “un porto da cui partire”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA