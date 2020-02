MARA MAIONCHI/ “Junior Cally? Non capisco perchè voglia andare a Sanremo” (Tv Talk)

Mara Maionchi è sempre più un’icona e il merito è anche del suo ritorno in tv come giudice di Italia’s Got Talent 2020. La discografica piace anche e forse soprattutto per la sua naturalezza, parolacce incluse. “Mi pongo senza filtri. Come quando dico le parolacce: io non vorrei, ma siccome nella vita quando mi parte l’uzzolo le dico, allora in tivù capita lo stesso…”, dice a Telesette, parlando di questa sua nota abitudine. I fan ringraziano: ogni uscita di zia Mara diventa sempre un’occasione speciale per trasformare il tutto in un meme. “Igt è un format che si rinnova sempre perché i talenti sono sempre diversi e gli autori fanno un lavoro di ricerca pazzesco. Rimango a bocca aperta tutte le volte”, ha detto invece del programma.

MARA MAIONCHI, LE PAROLE SU X FACTOR

La Maionchi ha alle spalle una forte esperienza nei talent e lo dimostra la sua presenza costante ad X Factor, anche se non sempre come giudice. Oggi, sabato 1 febbraio 2020, Mara Maionchi sarà invece ospite di Tv Talk. Parlerà delle sue ipotesi sulla crisi di ascolti subita dal talent musicale di Sky Uno? “Io non darei la colpa alla musica in sé, ma ad altri fattori”, ha detto in merito alla questione. Rimane però il dubbio di quali siano questi elementi che hanno portato X Factor a perdere l’attenzione del pubblico. Mara Maionchi ha già fatto sentire la sua voce. Mentre l’Italia si spacca di fronte alla partecipazione di Junior Cally a Sanremo 2020, la discografica ha deciso di dire la sua in merito alla scelta della Rai di annoverare l’artista fra gli ospiti in gara.

IL COMMENTO AL CASO JUNIOR CALLY

“Quello che non capisco, devo dire la verità, ma perché uno così vuole andare nel cuore del nazional popolare”, ha detto a Carta Bianca, “ma perchè? Io se avessi queste idee non andrei assolutamente a Sanremo, che è la canzone tradizionale italiana. […] Perché un signore così cattivo vuole andare a Sanremo?”. Cally dal canto suo ha già replicato a tutte le accuse, sottolineando di aver scritto le canzoni incriminate durante un periodo diverso della sua vita. Sicuro che il rap rappresenti comunque “una cruda realtà come fosse un film”. Lontano dalle polemiche, zia Mara continua a regalare le sue perle ai fan che la seguono sui social. “Direte: ‘La pubblichi in ritardo, il programma è già iniziato’. Rispondo: Stava meglio dopo la canzone ‘sessuale’ sulla pizza”, dice pubblicando un’immagine promozionale di Italia’s Got Talent, dove posa in modo quasi seducente.



