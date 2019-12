Mara Maionchi/ Prima volta senza un concorrente in finale (X Factor 2019)

Mara Maionchi, ultima giudice “storica” di X Factor, è ormai una vera e propria colonna portante per il talent. Ma per la prima volta da quando ha preso parte allo show, Mara non ha alcun concorrente in finale. Un vero e proprio colpo di scena ha infatti caratterizzato la semifinale: il suo Eugenio Campagna, grande favorito della vigilia, ha infatti subito una cocente eliminazione ad un passo dall’atto conclusivo del talent targato Sky Uno. Da sottolineare, però, la grande onestà intellettuale di Mara Maionchi, che non ha recriminato per l’uscita di scena del suo pupillo, anzi: “Mi dispiace per Eugenio, ma in effetti hai avuto un po’ un calo questa settimana“. Una prova lampante di alcune delle caratteristiche che rendono Mara Maionchi così amata dal pubblico italiano: preparazione e capacità auto-critica su tutte.

MARA MAIONCHI, PRIMA VOLTA SENZA CONCORRENTI IN FINALE

La carica di Mara Maionchi è contagiosa. Intervistata pochi giorni fa da Vanity Fair, l’iconica giudice di X Factor 2019 ha parlato del suo stato d’animo nei confronti del lavoro:”È una delle cose che mi piace fare di più ancora oggi. Mi dà un senso di indipendenza che va oltre il denaro. Ho sempre amato questa parte della mia vita, anche quando facevo lavori meno gratificanti, mi piaceva l’idea dell’impegno, del fare, è un modo per sentirsi parte del mondo. Il lavoro ti aiuta a vivere meglio. Cosa farei a casa tutto il giorno? Non so ricamare, non so cucire. I nipoti li vedo, sì. Però non basta“. Nonostante molti anni da protagonista, Mara Maionchi non si è ancora stancata del suo ruolo nel programma: “Il meccanismo è forte. Sono usciti tanti talenti, come Mengoni, Francesca Michielin, i Måneskin. E poi, per esempio, qualche tempo fa Anastasio venuto a casa mia a farmi ascoltare il suo album in anteprima. Non era un atto dovuto, io dopo il programma non ho fatto più niente con lui, eppure lui è venuto qua. È una cosa bella, questa“.

