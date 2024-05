Mara Maionchi replica a Tiziano Ferro: “Non ti ho impedito di essere te stesso”/ “Da te avrei voluto…”

Mara Maionchi, la replica a Tiziano Ferro

La querelle tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi, iniziata con una risposta data dalla discografica a Francesca Fagnani nel corso dell’ultima puntata di Belve 2024 continua. La Maionchi, durante l’intervista a Belve, parlando di artisti poco riconoscenti nei suoi confronti, ha citato Tiziano Ferro che ha prontamente risposto con un post pubblicato sui social. Il botta e risposta a distanza tra la Maionchi e Tiziano Ferro ha scatenato una serie di polemiche e reazioni a cui, forse, oggi la Maionchi ha provato a mettere un punto. La replica della Maionchi è arrivata dopo una nuova mossa social di Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro attacca Mara Maionchi/ "Le condizione erano: dimagrire e non dire mai di essere gay"

Quest’ultimo, infatti, tra le storie di Instagram, ha condiviso un articolo in cui Mara Maionchi sarebbe stata accusata di aver imposto una serie di condizioni al cantante. Di fronte a tale gesto, la discografica ha così deciso di rompere il silenzio spiegando la propria posizione su tutta la situazione.

Le parole di Mara Maionchi su Tiziano Ferro

“Ho risposto ad una domanda dando la priorità alla mia di emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l’assenza che mi è più spiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriere più fortunate come quelli che hanno intrapreso altri percorsi”: comincia così la replica di Mara Maionchi a Tiziano Ferro che ha cominciato la carriera proprio con la Maionchi.

“Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che fra l’altro, reputo che la libertà e l’auto-determinazione siano sacre”, ha aggiunto. Poi, ha concluso lanciando un augurio all’artista: “In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguro di trovare: stai stretto alla famiglia perché è solo quello che conta davvero“, ha concluso.













