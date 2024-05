Tiziano Ferro attacca Mara Maionchi/ “Le condizione erano: dimagrire e non dire mai di essere gay”

La querelle tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi non sembra avere fine, il cantante e la sua ex discografica continuano un botta e risposta indiretto con tanto di pensanti accuse reciproche. Nelle ultime ore, l’artista ha condiviso un articolo con gravi accuse contro Maionchi confermando sostanzialmente il contenuto dello stesso.

Mara Maionchi: "Sento delle presenze attorno a me"/ "Mi spaventano perché predicono gli eventi negativi"

L’articolo in questione scritto da Grazia Sambruna su MowMag riporta: “Due le condizioni: dimagrire e non dire mai di essere gay. Altrimenti, niente contratto. Perché doveva essere un teen idol e non poteva permettersi chili di troppo e omosessualità”. In questo passaggio si capisce chiaramente che le condizioni che l’ex discografica avrebbe imposto a Ferro fossero legate alla sua omosessualità e forma fisica. Altri passaggi del testo sono stati ripresi dal cantante che sembra confermare quanto scritto dalla giornalista.

Tiziano Ferro risponde a Mara Maionchi/ “Ingrato? Non capisco, ti ho sempre ringraziata: ecco il video”

Tiziano Ferro e la faida con Mara Maionchi: cosa è successo

La faida tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi è iniziata quando quest’ultima, ospite a Belve, ha accusato il cantante di essere stato ingrato nei suoi confronti: “Secondo me non l’ha capito tanto, perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato a essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante. Non è d’obbligo avere della riconoscenza”.

Dopo l’intervista, Ferro ha replicato alle accuse della sua ex discografica sui social: “Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati”. E ancora: “Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema”.

Victor Allen, chi è l'ex marito di Tiziano Ferro/ Spuntano retroscena sui motivi divorzio: "Incomunicabilità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA