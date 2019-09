Mara Maionchi/ Video, torna “la regina”: senza Fedez con chi litigherà? (X Factor 13)

Mara Maionchi ritorna regina indiscussa di X Factor 13, unica giudice storica del talent musicale di Sky Uno ed al fianco di un team inedito. Ora che Fedez non sarà più presente nello show, contro chi si scaglierà la nota discografica? In base alla conferenza stampa, sembra che Mara abbia già stretto un certo sodalizio con Sfera Ebbasta, sicura che questa nuova parentesi televisiva potrà mostrare il vero volto del cantante. Sarà così oppure dobbiamo aspettarci scintille in corso d’opera, magari quando verranno rese note le squadre? Allegria, musica e amore saranno i tre pilastri della nuova edizione del programma, come ricorda la stessa Maionchi sui social. A fine agosto la giudice ha condiviso infatti il promo della tredicesima edizione: “Ultimamente il mondo è piuttosto incasinato”, sottolinea spiegando perchè la produzione abbia puntato sul motto “music is love”. Clicca qui per guardare il video di Mara Maionchi. “Entrambi abbiamo qualcosa da insegnare all’altro”, dichiara intanto a TvZoom parlando dell’amicizia già instaurata con Sfera Ebbasta. Del trapper le piace l’apertura, il fatto che tragga spesso spunti dai grandi classici della musica.

Mara Maionchi, X Factor 13: doppio impegno per la discografica

Doppio impegno per Mara Maionchi, che ritroveremo al tavolo dei giudici di X Factor 13 a partire da oggi, giovedì 12 settembre 2019. La discografica infatti ha acceso pochi giorni fa anche i motori per la sua nuova collaborazione con Italia’s Got Talent e per ora sui social ha preferito dare la priorità allo show che guida al fianco di Frank Matano, Joe Bastianich e Federica Pellegrini. Sarà impegnativo per Mara riuscire a gestire entrambi gli impegni con forza e determinazione, qualità che di sicuro la contraddistinguono e la rendono una dei personaggi televisivi più amati di tutti i tempi. “Le canzoni signori sono fondamentali”, ha detto la Maionchi in conferenza stampa ribadendo come XF 13 si preoccuperà di mettere al centro di tutto la musica. Per Alessandro Cattelan invece Mara è un po’ come la Regina Elisabetta e per questo avrebbe preferito dare il via alla prima puntata con un meme in onore della giudice. Ovviamente verstita di rosa e mentre saluta con la mano come il vero pilastro della famiglia reale britannica. Nel frattempo le agenzie di scommesse hanno già dato il via ai primi pronostici. A quanto pare il team di Mara è già considerato il super favorito alla vittoria secondo Sisal Matchpoint, tanto che la quota di 3,00 è stata assegnata al traguardo finale di uno dei suoi cantanti.

Promo della tredicesima edizione





