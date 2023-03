Mara Mosole, chi é la nuova compagna di Francesco Moser?/ In comune il ciclismo e..

Francesco Moser, padre di Ignazio Moser, torna ad amare: chi é il nuovo amore Mara Mosole, tra vita privata e carriera sportiva

Proprio come il figlio ex Grande Fratello vip 5 Ignazio Moser, Francesco Moser é braccato dal gossip, non solo per la carriera ma anche per l’amore, che ora lo vincola a Mara Mosole.

Moser senior, uno tra gli sportivi attivi più amati e stimati che il mondo del ciclismo made in Italy ricordi , torna al centro dell’attenzione mediatica. Stavolta per gli ultimi updates di cronaca rosa, relativi alla storia d’amore che lo vincola a Mara Mosole. Una sportiva 54enne con cui Francesco Moser vanta il comune denominatore dell’impegno profuso nel ciclismo. Reduce dalla separazione con la moglie Carla, il padre 71enne di Ignazio Moser nonché suocero di Cecilia Rodriguez dà annuncio della nuova lovestory con Mara Mosole, una vecchia conoscenza nel suo habitat naturale, il mondo del ciclismo. Ma chi é Mara Mosole?

Classe ’68 e di origini trevigiane, Mara Mosole, di diversi anni più giovane di Francesco Moser, può dirsi una sportiva dalla carriera breve ma costellata di importanti traguardi che si é avviata nel 1984. Anno in cui lei vince il campionato nazionale allievi su strada. Un esordio sportivo al fulmicotone a cui seguono negli anni dei piazzamenti d’argento alle spalle della stessa prima classificata e nella stessa località di Cittiglio. Si parla della competitor Maria Canins che rende Mara Mosole eterna seconda, con il trionfo nel Trofeo Alfredo Binda e nella prova in linea dei campionati italiani élite su strada. Il 1986 è l’ultimo anno da ciclista di Mara Mosole, che apre la stagione ciclistica con un piazzamento da quinta classificata nella Saletto di Piave, vinta da Agnes Dusart. Lo stesso duello poi si ripete a distanza di poche settimane e a vincerlo, nella Vertemate con Minoprio, è ancora la belga e Mara Mosole arriva seconda. A inizio maggio nello stesso anno la trevigiana consegue lo stesso piazzamento nella seconda tappa del Tour de l’Aude Cycliste Féminin, la Leucate (Languedoc-Roussillon)-Leucate (Languedoc-Roussillon), dove trionfa Phyllis Hines. La stagione e, quindi, la carriera di Mara Mosole si concludono con un successo: è il 12 giugno 1986 e la annunciata compagna di Francesco Moser vince la prima tappa della Coppa dell’Adriatico, la Gatteo a Mare-Gatteo a Mare, sbaragliando la concorrenza di Monique Knol e Imelda Chiappa.

L’intervista che annuncia il nuovo amore di Francesco Moser, Mara Mosole

E ora, nel marzo 2023, Francesco Moser fa parlare di sé annunciando la lovestory con la nuova compagna, al Corriere della sera: “Diverso da quando sei giovane- spiega lo sportivo incalzato sul nuovo amore, in un’intervista rivelatrice-. Ma non sono bravo a parlare d’amore. Posso dirle che si può vivere anche da soli, ma che in due si sta meglio”.”Ha corso in bici: è stata campionessa d’Italia e si chiama Mara Mosole”, prosegue poi lo sportivo trentino. Francesco Moser dà inoltre in pasto agli esperti del gossip il retroscena dell’incontro conoscitivo, rivelatosi galeotto per il nuovo amore dello sportivo. La prima giornata di conoscenza si registra durante la pandemia di Coronavirus e per il momento non é in cantiere la convivenza tra i progetti della coppia sportiva. Che il convivere tra i due sia ostacolato dai familiari della coppia, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez inclusi? A quanto pare la convivenza non avviene per degli impegni a Treviso che vedono lei coinvolta nell’azienda di famiglia.

