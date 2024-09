Francesco Moser, chi è il padre di Ignazio Moser: la confessione sui figli

Ignazio Moser sarà tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo su Canale Cinque e l’occasione potrà essere giusta per tornare a parlare del padre Francesco Moser, che in passato è stato un rinomato ciclista di successo. Riguardo al matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Francesco nei mesi scorsi si è espresso sul figlio e anche sui fratelli, ammettendo come in un certo senso il suo mestiere di genitore non possa più andare oltre dei limiti: “Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli, ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita, speriamo che vada tutto bene” è l’augurio di Francesco Moser per tutti suoi figli e ovviamente anche per Ignazio e Cecilia che sono freschi sposi.

In passato non sono mancate alcune frecciatine di Francesco Moser nei confronti di Cecilia Rodriguez, come quando disse: “Non ha tanta dimestichezza con le faccende di casa, ma imparerà” mentre ai tempi della partecipazione del figlio Ignazio al Grande Fratello ammise di non aver destato particolare entusiasmo per la scelta: “Spero che tutto questo finisca presto, in azienda abbiamo molto lavoro da sbrigare”.

Francesco Moser, chi è la compagna Mara Mosole

Nella vita di Francesco Moser, papà di Ignazio Moser, c’è ancora spazio per l’amore dopo la fine della storia con Carla Merz, la storica moglie, e dopo il divorzio il suo cuore è tornato a battere per un’ex campionessa come Maria Mosole.

Riguardo al rapporto scoccato negli ultimi anni, Francesco Moser ha confessato: “Lei è più giovane di me, nel ‘68 è stata campionessa d’Italia, la trovavo in giro in bici o alle Eroiche… Anche lei ha ancora la passione e andiamo spesso in giro insieme. Più o meno con la pandemia ci siamo avvicinati”

