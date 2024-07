Mara Navarria si è raccontata di recente a La Gazzetta dello sport, svelando alcuni dettagli sulla sua vita privata e non solo. La famosa schermitrice ha raccontato con orgoglio la finale per la Coppa del Mondo di Tallin nel 2017, che l’ha fatta qualificare poi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Molto amica della collega Rossella Fiamingo, Mara Navarria ha spiegato quanto sia difficile condividere lo stesso obiettivo pur rimanendo amiche.

L’atleta è molto famosa sui social anche per condividere la sua vita da mamma con il figlio Samuele e proprio lei ha lanciato l’hashtag #mammaatleta, raccontandosi dal 2013 in poi, con tutte le difficoltà che una maternità comporta per chi è madre e anche sportiva. Poi ha parlato del marito Andrea, con il quale ha fatto un lungo percorso sia in ambito sentimentale che sportivo. “Andrea è prima di tutto mio marito. Poi il mio preparatore atletico”, una storia in cui entrambi hanno dovuto trovare specifiche strategie per riuscire a separare il lato sentimentale da quello lavorativo, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione: “bisogna darsi delle regole sul quando, come e cosa dire.”.

Mara Navarria, la finale alle Olimpiadi di Parigi 2024: “In gara per l’oro”

Anche il figlio Samuele è un grande appassionato di sport, e insieme alla madre impara a superare gli ostacoli della vita senza dimenticarsi il divertimento. “La mia principale volontà è che trovi i giusti punti di riferimento”, ha raccontato Mara Navarra, spiegando che il piccolo Samuele di soli otto anni sta imparando a giocare a tennis in un ambiente molto bello. Nata a Udine nel 1985, Mara Navarria ha iniziato a soli 10 anni la sua carriera da sportiva allenandosi in provincia al Club Gemina Scherma.

Nel 2016 si è trasferita poi a Rapallo, luogo in cui si allena insieme al marito e al suo maestro, il campione Roberto Cirilli. Il 22 luglio 2018 vince la medaglia d’Oro in Cina, a Wuxi nella specialità spada individuale. Quest’anno, nel 2024 è approdata alle Olimpiadi di Parigi 2024, e insieme all’altra friulana Giulia Rizzi si sta candidando per portare a casa l’oro nei giochi olimpici. La finale si terrà alle ore 20.30 in diretta live.