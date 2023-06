MARA SATTEI, LOVE MI 2023/ Il brano di Sanremo 2023 è una hit, il web: “La cantante più sottovalutata”

Mara Sattei sale sul palco di Love Mi 2023 con un medley dei suoi successi. Fa impazzire il pubblico in particolare il suo brano di Sanremo 2023, Duemilaore, secondo molti brano sottovalutato.

Non mancano i commenti del web a favore della cantante: “Mara Sattei robbatissima al Festival di Sanremo, ancora non riesco ad accettare che sia arrivata solo diciannovesima.”; “Mara Sattei la cantante italiana più sottovalutata”; e ancora “Duemilaore di Mara Sattei per me è una delle canzoni di Sanremo che è invecchiata meglio… e l’ho apprezzata di più recentemente”. Qualche critica solo sul look non proprio convincente. (Aggiornamento di Anna Montesano)

VIDEO UFFICIALE “DUEMILAMINUTI" DI MARA SATTEI/ La collaborazione con Damiano David dei Mansek (Sanremo 2023)

Mara Sattei dopo il successo di Duemilaminuti parte con un tour live

Mara Sattei è tra gli ospiti del LoveMe 2023 con il nuovo singolo “Tasche”, un brano frizzante e dal sapore tipicamente estivo. Il 2023 è stato senza alcun dubbio l’anno della consacrazione per la cantante che, dopo il grandissimo successo de “La dolce vita”, il brano dell’estate 2022 feat. Fedez e Tananai, ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Duemilaminuti”. Per la cantante, ex Amici, si aprono anche le porte dell’Aeroporto di Milano Linate, che diventa quest’anno palcoscenico per la Festa della Musica. A salire sul palco è stata proprio la cantante che si è resa protagonista di una performance speciale che ha sorpreso tutti i passeggeri in attesa di prendere il volo.

"DUEMILAMINUTI" TESTO COMPLETO CANZONE MARA SATTEI SANREMO 2023/ È amore o un gioco?

Si tratta solo della prima esibizione live per la Sattei che ha un’estate 2023 piena di concerti. “Sono felicissima di tornare a suonare live perché per me il contatto con il pubblico è qualcosa di magico che non è paragonabile a nient’altro nel nostro lavoro” – ha dichiarato la cantante a ilgazzettino.it precisando – “è bellissimo vedere tutte quelle persone che sono lì per te e a cui riesci a far vivere un momento bello e di condivisione. Dopo l’esperienza di Sanremo mi sento più carica e pronta per intraprendere questo nuovo tour che mi porterà in giro per l’Italia tutta l’estate. Non vedo l’ora”.

Testo completo "L'amour toujours" di Gigi D'Agostino/ Video, cover a Sanremo 2023

Mara Sattei, il nuovo singolo è Tasche

Dopo il grandissimo successo di “Duemilaminuti”, Mara Sattei non ha più voglia di fermarsi! Per l’estate 2023 ha pubblicato il nuovo singolo “Tasche”, una canzone forte e tipicamente estiva che ha già conquistato l’AirPlay radiofonico. “Tasche è un brano che mi sono divertita tantissimo a comporre perché ha queste influenze elettroniche che fanno uscire un’altra parte di me. La vibe spensierata ma allo stesso tempo decisa e incisiva è un mix di tanti mondi che sto sperimentando col mio nuovo progetto e mi piace tantissimo. Ognuno di noi sicuramente ha qualcuno nelle proprie “tasche” che vorrebbe lasciar andare, ma a volte non è poi così facile. Bisogna semplicemente ascoltarsi e capire il momento giusto” – ha detto la cantante.

Infine sul successo ottenuto da “La dolce vita” fino alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 ha detto: “per ora vivo il presente godendomi il mio nuovo tour, poi sicuramente ci sarà tanta nuova musica da comporre in studio e il resto lo scoprirò giorno dopo giorno. Ci sono tanti nuovi obbiettivi che voglio raggiungere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA