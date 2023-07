Mara Sattei/ Dai Coldplay a Battiti, passando per Sanremo: “Duemilaminuti pezzo diesel, è stato capito dopo”

Estate magica per Mara Sattei: dai Coldplay a Battiti Live 2023, un successo dietro l’altro

C’è anche Mara Sattei tra le grandi protagoniste di Battiti Live 2023. La cantante romana sta vivendo un’estate magica, tra concerti e ospitate di prestigio, come quella che l’ha vista aprire il concerto dei Coldplay in Italia. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Amica, la ventottenne capitolina ha parlato della sua carriera e delle tappe più importanti toccate finora. Tra le esperienze più impattanti c’è senza dubbio il Festival di Sanremo, dove ha assaporato un successo nazionale grazie al brano Duemilaminuti. Un pezzo che, però, secondo Mara non è stato compreso fin da subito.

BATTITI LIVE 2023, QUARTA PUNTATA/ Scaletta e diretta: Annalisa "si sdoppia" e canta anche a Taranto

“Sanremo è stata un’esperienza bellissima, una grande scuola”, ha raccontato l’artista. “Duemilaminuti ha un grande potenziale, è stato capito dopo: è un pezzo diesel. Portarlo all’Ariston è stata la mia vittoria. E mi sono piaciuta sul palco: il che è strano, detto da me”. Dalla kermesse sanremese ad oggi è passata tanta altra acqua sotto i ponti, con i brani Tasche e Piango in discoteca, estremamente apprezzati dai fan.

Elisabetta Gregoraci, abito fluo a Battiti Live 2023: marca/ Il video fa impazzire il web: "Pazzesca!"

Mara Sattei e il rapporto con la moda: “Mi piace l’idea di raccontarsi attraverso ciò che si indossa”

Con la sua voce e il suo savoir faire, Mara Sattei ha conquistato un’ampia fetta di pubblico, che ora l’apprezza anche per una sensualità a cui la cantante attribuisce la giusta importante. “Mi piace l’idea di raccontare qualcosa attraverso quello che si indossa. Un vestito diventa sexy quando lo senti tuo“, ha dichiarato la Sattei nel corso dell’intervista. Definirla cantante, quindi, rischia di essere riduttivo, dato che Mara si ritiene una persona ricca di sfumature. Infatti nel suo cuore c’è spazio anche per altro, oltre la musica.

Carl Brave a Battiti Live/ Il successo di 'Migrazione' e la scelta sulla fidanzata: "È la prima volta che…"

“La moda attira e mi piacerebbe un giorno creare una mia linea, una collezione…”. Tra le tante proposte professionali, anche una riguardante la recitazione: “Ma non ho accettato perché per resto concentrata sul mio lavoro, sperimentando nuovi sound…”, ha spiegato la cantante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA