Mara Venier a Serena Rossi: “Dopo Amadeus, Sanremo spetta a te”/ Lei “Mi fai tremare”

Mara Venier ha individuato in Serena Rossi l’erede naturale di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo, quando il presentatore cederà il testimone. Un pensiero che la conduttrice di “Domenica In” ha condiviso con tutta Italia proprio durante la trasmissione di Rai Uno, andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 2 ottobre 2022. Secondo zia Mara, infatti, l’attrice partenopea, pronta a tornare questa sera in tv con la seconda stagione di “Mina Settembre“, dovrà calcare prima o poi il palco dell’Ariston: “Quando Amadeus non presenterà più Sanremo, spetterà a te. Finalmente a Sanremo tornerà una donna”.

SERENA ROSSI/ "Mina Settembre? Ci saranno tante novità per la seconda stagione"

MARA VENIER INCORONA SERENA ROSSI: “CONDURRAI SANREMO”

Serena Rossi, di fronte alle parole di Mara Venier, si è illuminata: “Mi fai tremare”, ha sussurrato l’attrice. Quest’ultima sta vivendo un momento d’oro a livello di carriera, a suo giudizio inaspettato: “Non mi aspettavo tutto questo quando ho cominciato questo lavoro – ha affermato –. Mi sono sempre impegnata moltissimo, ma non ho mai avuto quella smania di arrivare, perché alla fine si percepisce e diventa anche antipatica come cosa. Devo dire che ho fatto tante cose, da Un Posto al Sole al Commissario Montalbano, ma dal film su Mia Martini in poi è successo qualcosa di veramente magico”.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier: "Romina Power ci ha diffidato"/ "Preferisco non fare il suo nome..."Davide Devenuto compagno di Serena Rossi/ Da 'Un posto al sole' a 'Mina Settembre'

© RIPRODUZIONE RISERVATA