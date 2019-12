MARA VENIER/ Al party di Carlo Gasperoni, chirurgo plastico da record (Domenica in)

Anche oggi Mara Venier è pronta a condurre una puntata di Domenica in, nonostante la festività dell’Immacolata. Il programma di Rai 1 andrà in onda con alcune interruzioni, dovute sia alla preghiera del Papa per l’Immacolata Concezione che per l’accensione dell’Albero di Natale e del presepe di Assisi, eventi che verranno seguiti in diretta dalla prima rete di viale Mazzini. Questa settimana si è parlato di Mara Venier per via delle foto pubblicate da Nuovo che la ritraggono dal parrucchiere. Foto particolari in cui si vede la conduttrice televisiva impugnare il phon per sistemarsi da sola l’acconciatura. Forse non era completamente soddisfatta del lavoro fatto sui suoi capelli? Il settimanale ha spiegato anche che all’uscita dal parrucchiere Mara non si è fatta sorprendere dalla pioggia indossando il cappuccio e correndo velocemente verso la sua vettura, evitando così di vedere rovinato il lavoro appena fatto sulla sua acconciatura.

MARA VENIER AL PARTY DI CARLO GASPERONI

In settimana Mara Venier, come racconta Il Tempo, ha preso parte al party organizzato per festeggiare il record di interventi effettuati dal chirurgo plastico Carlo Gasperoni. Il quotidiano romano spiega che “l’erede di Ivo Pitanguy ha stabilito un record europeo per numero di operazioni. Nella sua carriera ha rivoluzionato il mondo della chirurgia plastica con tecniche innovative come la Lipoaspirazione Superficiale, il MidiLifting, la Mastopessi ‘a virgola’ e l’invenzione di alcuni strumenti quali il Divaricatore e lo Scollatore mammario, Raspa e Pinza per demarcare la punta del naso”. “È stato davvero commovente festeggiare un importante traguardo professionale circondato degli affetti più cari, dai miei pazienti e da stimati colleghi. La soddisfazione e la gratitudine dei pazienti, la felicità sui volti degli intervenuti è la mia più grande soddisfazione ed è la moneta che ripaga tutti gli anni di formazione e lavoro”, sono state le parole di Gasperoni, che ha collezionato 15.000 interventi di chirurgia estetica e plastica.

