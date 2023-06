Mara Venier choc sulla madre di Impagnatiello/ Video, “Si, signora, suo figlio è un mostro”. Poi si scusa

Nella giornata di oggi è andata in onda la penultima puntata della stagione di Domenica In con la conduzione della apprezzatissima Mara Venier. In apertura della trasmissione, però, la conduttrice ha voluto, come spesso accade davanti ad eventi di cronaca particolarmente tragici o importante, dedicare qualche parola a Giulia Tramontano, uccisa brutalmente con due coltellate dall’ex fidanzato reo confesso, Alessandro Impagnatiello. Recentemente, infatti, la madre del barman assassino, Sabrina Paulis, è intervenuta durante la diretta di La vita in diretta, dove ha detto che ritiene suo figlio “un mostro”, sentendosi in dovere di chiedere perdono a nome suo per il dolore che ha causato. Parole che, evidentemente, non sono andate giù a Mara Venier che le ha commentate duramente, attirando attorno a sé parecchie critiche dai social.

Mara Venier alla madre di Impagnatiello: “Si, suo foglio è un mostro”

Doveroso, insomma, il ricordo di Giulia Tramontano fatto da Mara Venier in apertura della puntata odierna di Domenica In, ma secondo i social un pochino meno lo sono state le sue parole contro la madre del barman assassino. “Eccoci qui”, ha esordito la conduttrice, “siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica In, ma io non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano e al suo bambino, Thiago“.

“Giulia”, ha raccontato Mara Venier, “è stata uccisa. È una storia che abbiamo seguito tutti quanti noi, una storia agghiacciante che ci ha colpito in una maniera impressionante. Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino” del quale era incinta e che sarebbe nato tra un paio di mesi, “vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e quella mamma che non potranno essere i nonni di Thiago. Vorrei anche mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro, l’assassino“, ha detto Mara Venier, facendo scattare lo polemiche, “signora lei ha fatto un’intervista dove dice perdonatemi, ‘vi chiedo di perdonarmi, perché mio figlio è un mostro’. Sì, signora, suo figlio è un mostro“.

Mara Venier: “Chiedo scusa, forse ho sbagliato”

Poco prima della fine della puntata di Domenica In, Mara Venier ha voluto fare una piccola parentesi, sottolineando che “mi sono venuti a dire che erano iniziate le polemiche e le voglio smorzare subito. Ho il dovere di chiarire una cosa, ho sbagliato nell’esprimermi. All’inizio ho voluto ricordare Giulia e ho parlato anche della mamma dell’assassino. Non volevo assolutamente, in qualche maniera, essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro. Ho visto l’intervista che ha fatto la signora Sabrina, ed è stata drammatica, è stato straziante vedere questa povera mamma soffrire in quella maniera. Quando ho detto che suo figlio è un mostro, non volevo assolutamente… Io sono vicina ad entrambe le famiglie. Signora Sabrina lei è una vittima e sta affrontando un dolore enorme. Vedere quell’intervista mi ha straziato dal dolore perché posso immaginare quale sia la sua sofferenza, e se ho sbagliato all’inizio, le chiedo scusa e voglio dire che siamo vicini anche a lei perché il dolore è enorme”.

