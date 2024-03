Mara Venier commossa da Max Giusti: “Tu sei un leone ma anche i leoni si stancano”/ Lacrime a Domenica In

Mara Venier piange a Domenica In per le parole di Max Giusti: “Nessuno che ti chiede come stai”

Nella puntata di oggi di Domenica In Max Giusti ha commosso fino alle lacrime Mara Venier con una banale domanda che, come sempre, banale forse non lo è. Durante la chiacchierata Max Giusti ha postato l’attenzione sulla conduttrice: “Tu intervisti sempre gli altri ma a te chi ti intervista, perché a volte ci sono dei momenti in cui anche noi vorremmo essere intervistati, vorremmo che tutti gli altri un attimo di fermassero quando pretendono molto da noi e dici, ok ma perché non mi chiedono anche a me come sto.” E poi ha aggiunto: “Tu sei un leone ma ragazzi i leoni tutti i giorni nella giungla si stancano.”

Alle parole di Max Giusti, Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime e si limitata ad annuire. Dopo l’abbraccio con il conduttore la padrona di casa di Domenica In ha concluso smorzando i toni con una battuta: “Che te possino!” Il conduttore non è sceso nel dettaglio e non ha spiegato perché ritiene che non sia un momento facile questo per la conduttrice si è limitato a dire che una persona molto empatica e che l’ha capito benissimo che non stesse in perfetta forma.

Ogni mercoledì sera su Rai2 Max Giusti conduce la nuova edizione di Boss in Incognito, docu-reality in cui in ogni puntata il conduttore ed l’imprenditore e l’amministratore delegato di grandi aziende, sotto travestimento, trascorrono del tempo con i loro dipendenti. Sul suo programma Max Giusti ha rivelato: “Ci sono due cose la prima è la paura che hai. Mi trucco e vado perché potrebbero non conoscermi. Ci sono delle storie così belle che con gli autori che hanno quaranta, cinquanta sessant’anni e piangiamo tutti come dei ragazzini dietro le quinte. Sono persone che non hanno quasi mai avuto delle gratifiche e quello è il grande giorno per loro”











