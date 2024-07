Mara Venier operata: come sta? Marito Nicola Carraro: “Non è cataratta”/ E poi sbotta: “Parlate a vanvera”

Mara Venier operata, come sta e cos’è successo: il marito Nicola Carraro rompe il silenzio

Un paio di giorni fa ha spiazzato tutti la foto choc di Mara Venier pubblicata sul suo profilo Instagram con un occhio bendato e il viso gonfio. La conduttrice di Domenica In si è mostrata provata e affaticata su un letto d’ospedale nella clinica romana casa di cura San Domenico. Molti follower, preoccupati, le hanno chiesto che cosa le fosse successo ma la Venier alla scatto ha allegato solo la frase: “Mai tranquilla…grazie prof Cusumano” senza scendere nei dettagli.

A distanza di giorni a rompere il silenzio sui social su cos’è successo a Mara Venier e perché si è dovuta sottoporre ad un’operazione è stato il marito di Mara Venier, Nicola Carraro che ha lasciato intendere che non si è trattato di un’operazione banale. Tra i tanti commenti che la conduttrice ha ricevuto da parte dei suoi follower al post Instagram, uno in particolare, ha catturato l’attenzione di suo marito, Nicola Carraro. “Sarà la cataratta”, scrive un utente. E lui: “Purtroppo no.”

Nicola Carraro, marito di Mara Venier sbotta sui social: “Non sto vicino a mia moglie? Parlate a vanvera”

Mara Venier si è operata ma al momento non è chiaro cosa l’è successo ed i motivi dell’operazione, probabilmente la conduttrice di Domenica In attende la completa guarigione. Nel frattempo molti utenti le stanno mostrando da giorni affetto e vicinanza, non solo volti noti come Rita Dalla Chiesa, Simona Ventura, Monica Leofreddi, Arisa, Achille Lauro ma anche gente comune. Tuttavia un commento particolarmente invadente ha attirato l’attenzione di Nicola Carraro che è sbottato rispondendo a tono. “Signor Carraro, senza che si offenda, perché la stimo molto ma secondo me dovrebbe stare più vicino a Mara, mi scusi. Ma spero di non averla offesa” ha scritto un follower e il marito di Mara Venier non ci ha pensato due volte a rispondere: “Anche tu cosa ne sai? Purtroppo parlate spesso a vanvera. Io ho un problema di salute che mi obbliga a stare 6 mesi all’anno qua. Contenta ora? E comunque, non mi hai offeso.“











