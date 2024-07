Mara Venier choc: foto con occhio bendato e viso gonfio in ospedale/ “Mai tranquilla”: cos’è successo

Mara Venier in ospedale: la foto con l’occhio bendato, cos’è successo

Mara Venier torna sui social con una foto che allarma i fan. La nota conduttrice ha pubblicato in queste ore uno scatto che la vede in primo piano da un letto d’ospedale: volto provato, quello che si vede, e che mostra un occhio bendato, a quanto pare dopo un intervento. Stando a quanto fa sapere la stessa Venier con un tag, al momento si trova in una clinica romana specializzata in oculistica, per la precisione nella Casa di cura San Domenico, anche se non è chiaro a quale tipo di intervento si sia sottoposta.

Mara Venier, Domenica In sarà rivoluzionata: "Non solo interviste, ma anche cronaca"/ In arrivo un nuovo cast

“Mai tranquilla….grazie prof Cusumano”, sono le uniche parole che Mara Venier ha affiancato allo scatto che la vede in ospedale. Stando a quanto fa sapere Today, il dottore citato dalla conduttrice è ricercatore in Oftalmologia presso l’Università di Roma Tor Vergata, APL Professor presso la Rheinische Friederich-Wilhelms Universität Bonn e Adjunct Associate Professor presso il Weill Medical College della Cornell University di New York.

Mara Venier, confessione choc: "Consigliarono aborto quand'ero incinta di Elisabetta"/ "Fatto di testa mia"

Mara Venier, fan allarmati per la foto postata su Instagram: cosa sta succedendo

Spinti dalla preoccupazione ma anche dalla curiosità, molti utenti hanno chiesto alla conduttrice cosa le sia accaduto, augurandole una pronta guarigione. “Mara guarisci presto, siamo tutti con te!”, ha scritto qualcuno: “Mara cosa ti è successo? Non farci preoccupare e guarisci presto Zia Mara!” Tanti, dunque, hanno manifestato affetto e preoccupazione nei confronti della conduttrice che, almeno per il momento, preferisce non rispondere e attendere la completa guarigione. È probabile che spiegazioni su quanto le è accaduto e sulle motivazioni dell’operazione arriveranno già nelle prossime ore.

Mara Venier, com'è il rapporto oggi con ex marito Jerry Calà/ Dalla lite alle nozze fino al 'bacio plateale'

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)













© RIPRODUZIONE RISERVATA