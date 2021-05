Mara Venier: “Condurrò Domenica In anche l’anno prossimo”/ Eguaglierà Pippo Baudo

Ci può essere “Domenica In” senza Mara Venier? Il quesito è oltremodo retorico, quasi un oltraggio nei confronti della regina indiscussa della domenica in tv; infatti, nelle scorse ore è stata la diretta interessata a fugare qualsiasi dietrologia o perplessità circa il suo futuro alla conduzione dello storico programma di Rai Uno. Di fronte alle telecamere della trasmissione di Rai Tre “Che Tempo Che Fa”, “zia Mara” ha rivelato a tutta Italia: “Farò Domenica In anche l’anno prossimo“, per quella che sarà la sua quarta edizione consecutiva, dunque.

Un vero e proprio colpaccio per “mamma Rai”, visto e considerato che Mara Venier rappresenta una garanzia in termini non soltanto di professionalità, bensì anche di ascolti: nella puntata di domenica 9 maggio, ad esempio, ha fatto registrare 2.871.000 telespettatori nel primo segmento, quello dedicato alla sanità e alla situazione epidemiologica (19,2% di share), e 2.262.000 nella seconda (16,19% di share). Per fare un raffronto, il programma “rivale”, Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, nella sua prima porzione ha totalizzato 1.445.000 spettatori, con appena il 10,2% di share.

MARA VENIER ANCORA A DOMENICA IN: EGUAGLIERÀ PIPPO BAUDO

Mara Venier ha ufficializzato la sua permanenza a “Domenica In” da Fabio Fazio, riservando questa chicca al suo collega, forse neppure troppo preventivata. Infatti, improvvisamente il presentatore ligure ha asserito: “Mara, tu hai condotto dodici edizioni di Domenica In, Pippo Baudo tredici. Se conduci anche la prossima edizione, eguagli Baudo”. A quel punto, con il volto incorniciato dal suo meraviglioso sorriso, zia Mara ha risposto: “Eh, ma io la faccio la prossima. Se mi regge il fisico, la faccio”. Sebbene questa frase ad oggi risulti prevedibile, soltanto fino a pochi mesi fa non lo era per nulla: occorre fare un salto a ritroso nel tempo e tornare al mese di ottobre, quando, su “Oggi”, noto settimanale, Mara Venier aveva dichiarato che quella di quest’anno sarebbe stata la sua ultima esperienza sulla tolda di comando del programma. Rivolgendosi idealmente al marito, aveva detto: “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”. Poi, il ripensamento, che ha reso felici milioni e milioni di fan in tutta Italia.

