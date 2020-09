Mara Venier “Covid? Ho avuto paura”/ “Ho età a rischio e non volevo andare in tv…”

Mara Venier la prima grande ospite della Vita in Diretta. Alberto Matano l’ha accolta con affetto, pur restando a distanza, e la conduttrice di Domenica In ha rivelato: «Sei stato molto carino, ti sei molto preoccupato e mi hai pure suggerito un fisioterapista». Poi ha ricordato la conduzione durante l’emergenza coronavirus: «Non è stato facile, siamo andati in onda con paura, preoccupazione e tensione. Poi sono caduta dalle scale e le ultime puntate le ho fatte così». Ma ha ricordato anche di quando ha deciso di non andare in onda: «La paura era tanta, dovevo intervistare Sileri e risultò positivo il sabato. Allora ho fatto chiamare il direttore di Rai1, perché io non avevo il coraggio, per dire che non me la sentivo di andare in onda». La sostituì Marco Liorni che optò per dei collegamenti in diretta tv. «Dissi che avevo paura perché ho un età a rischio, mi convinsero dicendo che rappresento l’azienda e che il pubblico si aspettava che ci fossi e quindi siamo andati in onda come avete visto».

MARA VENIER A SGARBI “MASCHERINA? IO LA METTO”

Mara Venier ha raccontato alla Vita in Diretta la sua estate: «A fine giugno è finita Domenica In, poi a luglio ho cominciato a preparare la nuova stagione, ma ad agosto mi sono presa un mese per stare con la mia famiglia. Tutti insieme per la prima volta dopo tanti anni, è stata una delle vacanze più belle della mia vita». La conduttrice di Domenica In si è poi emozionata per il videomessaggio di Vincenzo Mollica: «Che bello, commovente anche. Da un maestro vero, grazie Vincenzone mio». Mara Venier ha poi commentato la polemica di Vittorio Sgarbi: «È un provocatore nato. Ma io personalmente preferisco metterla», si è limitata a dire la conduttrice. «I casi stanno aumentando. Qualcuno aveva detto che il virus era morto, ma non mi sembra così. E poi ci sono bambini contagiati e le scuole stanno per riaprire, quindi bisogna fare attenzione». La conduttrice ha poi chiesto al professor Bassetti, in collegamento col programma, se il coronavirus sia cambiato, anticipando che sarà suo ospite nelle nuove puntate del suo programma.



