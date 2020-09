Mara Venier, dedica a Nicola Carraro: “La mia botta di cu*o”/ “20 insieme e…”

Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano oggi, sabato 19 settembre, un anniversario importante. La conduttrice di Domenica In e l’imprenditore si sono sposati il 28 giugno 2006, ma prima di quella data, c’è un giorno che Mara e il suo Nicola non dimenticheranno mai ovvero quello in cui s’incontrarono la prima volta e da cui tutto ebbe inizio. Era esattamente il 19 settembre del 2000 quando gli occhi di Mara Venier incrociarono quelli di Nicola Carraro. Un incontro casuale, ma unico anche se la conduttrice non avrebbe mai immaginato che le avrebbe cambiato la vita. In vent’anni insieme. Mara Venier e Nicola Carraro si sono innamorati sempre di più, sono diventati complici e inseparabili e hanno dovuto affrontare anche i problemi quotidiani di tutte le coppie. In un giorno così importante, così, la Venier si è lasciata andare ad un’emozionante dedica.

MARA VENIER, SPLENDIDA DEDICA D’AMORE AL MARITO PER I 20 ANNI INSIEME

Con una foto dell’epoca in cui si mostra già felicissima e innamorata del suo Nicola Carraro, Mara Venier ha tirato fuori la sua vena romantica per dedicare delle dolci parole al marito. “Buon anniversario amore mio. Chi l’avrebbe detto??? Dopo 20 anni (ci siamo conosciuti il 19 settembre del 2000) siamo ancora qua più uniti che mai. Con le nostre famiglie, i tuoi figli, i miei figli, i nostri meravigliosi nipoti. Insomma la “vera botta di cu*o” è averti incontrato“, ha scritto Mara strappando una risata a tutti i suoi followers. “Auguri, siete uno splendido esempio“, ha commentato Max Giusti. “Auguri, la vostra botta di cu*o”, ha aggiunto Antonella Clerici mentre altri amici come Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e Massimo Boldi si sono limiti a farle gli auguri.





