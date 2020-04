Mara Venier/ Delusa dal tiramisù: “Salmonella? Di ‘sti tempi…” (Domenica In)

Pubblicità

Mara Venier a scuola di cucina a Domenica In. In collegamento con il noto maestro pasticcere, Iginio Massari, la conduttrice tenta di porre rimedio ai tanti problemi tecnici della scorsa settimana, quando è stata costretta a interrompere lo svolgimento di una crostata indiretta e a rinunciare alla ricetta: “Stiamo bene comunque – dice la conduttrice un’apertura – abbiamo avuto una puntata con un sacco di problemi e abbiamo concluso così. Che fatica – aggiunge – però Iginio e Debora (figlia del noto pasticcere, ndr) oggi cominciamo proprio con sta famosa crostata perché non sapete quanti messaggi ho ricevuto io ‘fatti dare la ricetta’, ma non è questione della ricetta – precisa – ma di manualità, di come si fa”.

MARA VENIER: “SALMONELLA? DI ‘STI TEMPI”

Tuttavia, nonostante la buona volontà, corroborata dalla presenza di carta e penna per prendere appunti, Mara Venier scopre che la ricetta ha degli ostacoli insuperabili, che spazzano via tutti i buoni propositi. Per il tiramisù, precisa infatti Debora Massari, “le uova devono essere pastorizzate, se no c’è il rischio del batterio della salmonella”. Scioccata la reazione della conduttrice, che dopo qualche secondo, chiosa: “de ‘sti tempi dci manca solo la salmonella guarda, ma non posiamo farne un’altra dove non servano le uova?”.

