Mara Venier e Barbara D’Urso insultate da Mediaset sui social?/ “Attacco hacker”

Barbara D’Urso e gli attacchi di Mediaset: ecco la verità sull’accaduto

Nella giornata di ieri, Barbara D’Urso è intervenuta a sorpresa a Domenica in con una dedica all’amica Gabriella Labate. Il video è stato trasmesso sui social e poi commentato dall’account Qui Mediaset che ha insultato le due conduttrici: “Che cosa antipatica, t***e mi pare azzeccato Silvy“.

Twitter, pubblicato online il codice sorgente/ Postato su GitHub: social avvia causa

Com’ è facile comprendere non si tratta davvero dell’emittente che, accortasi dei commenti, è intervenuta qualche ora dopo: “Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disturbo”. Insomma, l’account ufficiale Qui Mediaset è stato vittima di un attacco hacker; al momento sono a lavoro per sistemare la situazione e tornare operativi. Il profilo fake, stando a quanto si legge sul web, era apparso già da diverse ore e ha diffuso alcune notizie false.

Gene Gnocchi: "La donna della mia vita? Mia nonna"/ "Adesso faccio il toy boy"

Solidarietà alle donne direttamente interessate da queste offese, anche se è facile immaginare chi possano essere. Chissà chi è “Silvy”, la persona a cui stava rispondendo.#DomenicaIn pic.twitter.com/S7lGoF9IfO — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 26, 2023

Barbara D’Urso e la dedica a Gabriella Labate: sorpresa a Domenica in

Barbara D’Urso ha fatto una sorpresa a Gabriella Labate, mentre quest’ultima era intervistata a Domenica in. La conduttrice ha preparato un video con una dedica speciale per l’amica su richiesta di Mara Venier: “Sto morendo dal ridere, non riesco a fare questo video perché sto pensando a cosa penserai vedendomi a Domenica In. Non potevo dire di no a Mara, poi sai quanto ci amiamo. Sto a casa col pigiamello, spiegaglielo tu perché e parlale della farfalla che segue te e me ovunque. Spiegale perché ci chiamiamo Chupella”.

Liliana Resinovich/ Spunta testimonianza: "Un uomo con un sacco in spalla proprio..."

E ancora: “Forse la gente non sa che tu sei pazzesca, di un cuore grande, ci sei sempre. Ci ammazziamo dal ridere, piangiamo insieme… Mi manchi, ogni tanto prendi il treno, mi chiami e mi raggiungi, così dormiamo insieme e ci raccontiamo. Sei pazzesca, sei una moglie incredibile, Raf lo sa bene, ma sei anche una mamma incredibile”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA