Mara Venier/ La salute di Nicola Carraro: “Quanto mi hai fatto preoccupare”

Mara Venier e la critica a Tiziano Ferro: la replica della conduttrice

A Domenica In Mara Venier continua a regalare tante risate, ma anche grandissime emozioni con le sue intervista. Tra tutte una ha suscitato grande interesse da parte del pubblico ed è quelle fatta a Tiziano Ferro, il cantautore romano tornato sulle scene musicali con “Accetto Miracoli”. L’intervista però ha fatto storcere il naso ad un suo follower che, sempre tramite social, le ha scritto: “nel periodo delle feste natalizie che è la festa della famiglia non mi è piaciuto un intervista ad uno omosessuale. In altri periodi dell’anno ok”. Un commento fuori luogo a cui la Venier ha replicato fermate: “cara, d’amore si può parlare tutto l’anno!!!! Perché l’amore non ha sesso…..!!!!”.

Mara Venier e Nicola Carraro: “Quanto mi hai fatto preoccupare”

Durante l’ultima puntata di Domenica In Mara Venier è apparsa stanca e preoccupata. I fan, che oramai la conoscono, hanno notato questo stato e dopo la diretta le hanno scritto tantissimi messaggi su Instagram chiedendole perchè stesse così. La Venier, sincera e diretta come sempre, ha confermato la sensazione dei fan e poco dopo ha spiegato il perchè. La preoccupazione era legata al marito Nicola Carraro che in questi giorni è stato male: “ha avuto una congestione polmonare“. Tutto però è passato, visto che la Venier ha pubblicato un bellissimo selfie con tanto di didascalia: “Eccoci qua , sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare. Quanto mi hai fatto preoccupare marito mio…❤️😥”.

