Mara Venier, gaffe a Domenica In/ “Salutiamo Salvatore Ficarra e Valentino Ficone…”

Mara Venier torna a far sorridere durante l’ultima puntata di Domenica In. La regina della domenica televisiva ha regalato ai telespettatori una nuova gaffe destinata a diventare materiale per Striscia La Notizia! La zia Mara, infatti, nel presentare i comici Ficarra e Picone arrivati a Domenica In per presentare il film “Il Primo Natale” sbaglia il cognome di uno dei due. “Salutiamo Salvatore Ficarra e Valentino Ficone…” dice la zia Mara. I due comici, una volta entrati in studio, hanno immediatamente sottolineato la gaffe della conduttrice precisando: “è tutto materiale per Antonio Ricci e per Striscia. Questa fa prima, secondo e terzo posto dei Nuovi Mostri”. La Venier con la sua inconfondibile e trascinante risata ha cercato di rimediare dicendo “ma cosa ho detto? Non ricordo proprio”, ma Ficarra le ha ricordato di aver chiamato uno di loro “Figone” sottolineando “beh a questo punto penso che abbiamo anche capito quali sono le tue preferenze”. La gaffe della Venier ha fatto come sempre sorridere non solo il pubblico in studio, ma anche quello da casa che sui social si è sbizzarrito nel commentare.

Mara Venier gaffe con Ficarra e Picone a Domenica In

Dopo la papera di Mara Venier, la conduttrice ha proseguito la sua intervista – chiacchierata con il duo di comici parlando proprio del loro nuovo film “Il Primo Natale” attualmente nelle sale cinematografiche. Non solo, Ficarra e Picone hanno ricordato alcuni dei momenti più importanti della loro carriera artistica: dal debutto in tv fino al successo sul grande schermo. In partecipare i due hanno elogiato l’amico Giuseppe Tornatore e ricordato la loro partecipazione come ospiti al Festival di Sanremo del 2007 e l’esperienza a Striscia La Notizia. Non solo, il duo di comici e attori ha parlato anche della polemica scoppiata sul nuovo film di Checco Zalone dicendo: “c’è una superficialità di osservazione nelle cose, è chiaro che è satira”. Ficarra ha difeso Zalone citando un grandissimo artista campano: “Massimo Troisi diceva: ‘Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci'”.

