Mara Venier è negativa al covid/ “Sono guarita, vado a registrare Domenica In”

Mara Venier è guarita dal Covid: l’annuncio della conduttrice

Mara Venier, in occasione di una puntata di Viva Rai 2, aveva annunciato di essere positiva al Covid. La conduttrice lo ha fatto sapere a Fiorello tramute un messaggio: “Ho il Covid, mi tieni su il morale!” con tanto di complimenti allo showman.

Le condizioni di salute di Mara Venier non hanno destato preoccupazioni ai fan, considerando il tono del messaggio. Dopo pochi giorni, però, la conduttrice ha fatto sapere ad Adnkronos che è tornata negativa: “Colpo di scena! Sono negativa! Ho fatto il tampone. Mi sono negativizzata – aggiunge – stavo male da dodici giorni e oggi sono negativa per cui ‘Domenica in’ va in onda domenica con la mia conduzione!”.

Mara Venier torna a registrare Domenica In: la puntata di Natale è assicurata!

Mara Venier è risultata positiva al covid nei giorni scorsi e, dunque, la puntata del 25 dicembre rischiava di saltare. La conduttrice avrebbe dovuto registrare da casa le puntate delle festività, ma per fortuna è tornata negativa giusto in tempo per Natale e Capodanno.

Mara Venier, ad Adnkronos, ha comunicato di essersi negativizzata e poi ha aggiunto: “Corro in studio a vado a registrare”. Le puntata del 25 e 31 dicembre saranno comunque registrare per consentire agli operatori di poter passare le festività in famiglia. Tutto risolto, dunque, la conduttrice sta di nuovo bene ed carica per regalare momenti di divertimento e intrattenimento al suo pubblico, anche per le Feste.

