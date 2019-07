Mara Venier e Pamela Prati/ “Il caso Caltagirone? Storia triste ma Barbara d’Urso..”

Mara Venier è la regina dei nuovi palinsesti Rai, il suo Domenica In è confermatissimo così come lo è anche la sua presenza in prime time in un people show che, in altri tempi, sarebbe finito nel mirino di Antonella Clerici (per ora in panchina). Ma proprio durante la presentazione dei palinsesti, Mara Venier è tornata sul caso Pamela Prati ai microfoni de Ilgiornale.it parlando proprio della famosa intervista che ha dato via a tutto e che lei trova molto “triste” per via di tutto quello che è successo dopo. Alla giornalista che le fa notare che lei è scampata, in qualche modo, al caso Mark Caltagirone, Mara Venier fa notare che tutto è nato proprio dall’intervista a Domenica In: “La signora Prati è venuta, ha raccontato del suo matrimonio e durante l’intervista avevo percepito che c’era qualcosa che non avevo capito”.

MARA VENIER DICE LA SUA SU PAMELA PRATI E BARBARA D’URSO

Mara Venier ha rivelato che dopo l’intervista Roberto d’Agostino la chiamò per dirle che era una sola: “Io trovo molto triste quello che è accaduto dopo. Non esagerato ma triste, questa cosa è diventata una storia che ha preso una visibilità… la storia in sé stessa è triste. Se penso a Pamela mi dispiace. Non so se sia vittima o carnefice, e non lo voglio sapere, ma la storia è triste e per questo non sono tornata sull’argomento, volutamente non sono andata avanti con questa storia. Nessuna polemica nei confronti degli altri, anzi è stata bravissima Barbara d’Urso a tirare fuori tutto quello che c’era dietro“. La conduttrice vuole evitare le polemiche con la collega ma sicuramente ha voluto sottolineare il fatto di aver fatto a meno, appositamente, di mettersi in mezzo alla questione complimentandosi però con la collega che ha fatto un ottimo lavoro dietro le quinte di questo finto matrimonio.

ECCO IL VIDEO DELL’INTERVISTA:





© RIPRODUZIONE RISERVATA