Mara Venier, estate in Versilia con Nicola Carraro?/ “Signore bene in tilt, scappa!”

Mara Venier a partire da questa domenica è ufficialmente in vacanza, dopo aver concluso in modo eccellente la stagione di Domenica In con un’ultima strepitosa puntata sul piano degli ascolti. Probabilmente, se non ci fosse stato di mezzo il brutto infortunio che le ha causato la frattura al piede, zia Mara avrebbe potuto godersi in maniera più tranquilla questa estate post lockdown, durante la quale non è ancora il momento di abbassare la guardia anche se i casi di Coronavirus in Italia sono comunque sotto controllo. Nonostante questo però, Mara starebbe comunque pensando alle sue vacanze estive in compagnia del marito Nicola Carraro con il quale proprio la scorsa domenica ha festeggiato l’anniversario di matrimonio. Secondo quanto riferisce Libero Quotidiano, pare che la coppia abbia pensato di trascorrere la stagione calda in Versilia. “Pare che abbia chiesto a una sua amica di trovarle una casa a Vittoria Apuana, una zona allegra di Forte dei Marmi”, prosegue il quotidiano. L’intenzione della conduttrice veneta di trascorrere qualche giornata di spensierato relax in Versilia l’aveva espressa anche ad uno dei suoi ospiti durante una delle ultime puntate di Domenica In, al quale aveva chiesto di informarsi su una casa da prendere in affitto.

MARA VENIER, VACANZE ESTIVE IN VERSILIA CON IL MARITO NICOLA CARRARO?

I beninformati, secondo Libero Quotidiano, avrebbero già preso con estremo entusiasmo la notizia del presunto arrivo di Mara Venier e del simpatico marito, Nicola Carraro in Versilia. Al punto da mettere in guardia la conduttrice: “e signore bene (noiose come loro sole) già pensano di organizzare cene e rinfreschi per lei. Mara, scappa!”. Non sappiamo ancora quali saranno le intenzioni vacanziere di Mara Venier, ma ciò che è certo è che la bionda conduttrice da qualche giorno si è gradualmente rimessa in piedi riacquistando fiducia anche rispetto alle sue condizioni fisiche dopo il brutto incidente domestico di alcune settimane fa. L’ultimo scatto social la vede finalmente in piedi, nonostante le stampelle, sul suo terrazzo e sullo sfondo i magici tetti di Roma. “Buongiorno a tutti….piano piano si ricomincia…”, scriveva nella didascalia ricevendo una pioggia di commenti da parte di molte colleghe ed amiche, da Monica Setta ad Antonella Clerici.



