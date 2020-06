Domenica In, Mara Venier/ Anticipazioni e ospiti ultima puntata 28 giugno: Power e…

Domenica In chiude oggi i battenti e si accinge a salutare il suo fedele pubblico con una nuova puntata ricchissima di ospiti. La trasmissione in onda nel primo pomeriggio di Rai1, condotta come sempre da Mara Venier, è arrivata a quota 42 puntate. Come sempre l’appuntamento sarà trasmesso in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, dove “zia Mara” si recherà anche oggi “armata” di mini-tutore per via del brutto incidente domestico che le è costato una frattura al piede e tanta paura. Quella che volge al termine è stata un’edizione tutt’altro che semplice da portare fino alla fine. Lo sa bene Mara che ha dovuto fare i conti con le conseguenze che la pandemia ha avuto anche sul fronte televisivo. Oggi, intanto, la chiusura sarà in compagnia di numerosi ospiti. Si parte da Romina Power, che proprio nelle passate ore è stata travolta da un lutto molto grave, la morte dell’amata sorella. A Domenica In la ex di Al Bano sarà in studio per presentare il suo ultimo singolo “Una canzone complice”, accompagnata da un video girato nei dintorni di Cellino San Marco. Tra gli altri ospiti dell’ultima puntata, anche Loretta Goggi, che sarà la protagonista di una lunga intervista da parte della conduttrice, la quale ripercorrerà le tappe salienti della sua vita privata e professionale.

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI E OSPITI ULTIMA PUNTATA

In collegamento da Bergamo, una delle città maggiormente colpite dalla pandemia, interverrà oggi a Domenica In anche Roby Facchinetti, il quale racconterà come ha trascorso questa quarantena. Racconterà inoltre anche il successo del brano “Rinascerò, rinascerai” divenuto in questi mesi un vero inno di speranza e rinascita. Ad intervenire con la trasmissione in collegamento da Verona ritroveremo Jerry Calà che coglierà l’occasione per presentare la sua nuova hit dell’estate dal titolo “Un metro indietro”. Gli ospiti sono ancora numerosi e tra i tanti amici di Mara Venier interverrà anche Fabio Rovazzi. Anche questa settimana, uno spazio sarà dedicato al cast di Made in Sud, in collegamento con la padrona di casa. Ed ancora, saluterà la zia Mara, Monica Marangoni, conduttrice del programma “L’Italia con voi”. Il giovane cantante Andrea Sannino si esibirà sulle note della sua canzone di successo “Abbracciame”. Anche in questa ultima puntata non mancherà lo spazio legato all’informazione sulla Fase3 e le informazioni sulla diffusione del contagio in Italia e nel mondo. A tal proposito interverranno in collegamento il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico, e Giovanna Botteri, giornalista e inviata Rai a Pechino.



